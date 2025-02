El especial regalo que recibió Morena Rial en la cárcel por su cumpleaños

En este contexto, Facundo Ventura reveló en sus redes que Morena recibió la visita de su mejor amiga, quien le llevó un especial regalo: una foto de su hijo Amadeo, quien actualmente está el cuidado de su abuelo. “Se vienen días claves”, señaló el hijo de Luis Ventura.

Cabe recordar que la mediática tenía planeada una gran celebración para su cumpleaños, pero su detención frustró esos planes. Según reveló Matías Vázquez en Puro Show, la fiesta iba a realizarse en un boliche de Palermo con una lista de 800 invitados, incluyendo varias figuras del espectáculo y acuerdos con distintas marcas para canjes.

“El evento iba a ser un ‘cumpleaños abierto’ al que cualquiera podía asistir”, indicó Vázquez, y agregó que el dueño del boliche tuvo que cancelar todo a último momento debido a la situación judicial de Morena.

Morena Rial

Una amiga de Morena Rial fue a visitarla y dio detalles de la charla que tuvieron: "Está arrepentida"

Morena Rial continúa detenida en una comisaría de San Isidro imputada por robo y en A la Tarde (América) tuvieron el testimonio de su amiga Agustina, quien tuvo oportunidad de ir a visitarla mientras esta privada de su libertad.

“Yo tuve entrevista con ella como letrada, no como amiga porque ella todavía no tiene acceso a la visita. Todavía no fijaron los días. Pudimos acceder a que puedan hablar por el nene pero no mucho más. En estos días van a poder visitarla todos”, aseguró la joven abogada.

En tanto, dado que el abogado que lleva la defensa de Morena es Alejandro Cipolla, agregó: “Yo pido para hablar con ella y obviamente al ser letrada, no es una cuestión preferencial, es una cuestión técnica, yo puedo acceder a hablar con ella”.

“Ella está arrepentida por cualquier tipo de situación que la haya dejado en esta circunstancia. No hablamos realmente de la causa, de leyes, y nada más que nada Amadeo y la circunstancia en la que se encuentra ella. Está muy apenada, todo es muy triste”, aseguró luego sobre su amiga.

Además, dio información acerca de cómo se encuentra y detalló: “Ella está bien, ya tiene sus pertenecías, sus elementos de higiene, su comida, y tratamos con los amigos de alcanzarle lo que pueda hacer que lleve estos días con comodidad en la medida que se pueda. Se pudo bañar, tiene su ropa”.