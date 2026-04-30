La bomba que tiró de Solange Abraham en medio de su expulsión de Gran Hermano: "No confíen en..."

Gran Hermano tomó una firme determinación este miércoles y expulsó de forma inmediata a una participante al abrirle la puerta giratoria, quien desde hace tiempo venía manifestando a viva voz su intención de irse de la casa.
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Antes de retirarse de la casa de Gran Hermano tras ser expulsada, Solange Abraham tomó la palabra y apuntó directamente contra uno de sus compañeros.
Gran Hermano tomó una firme determinación este miércoles y expulsó de forma inmediata a una participante al abrirle la puerta giratoria, quien desde hace tiempo venía manifestando a viva voz su intención de irse de la casa.
Se trata de Solange Abraham, quien durante la gala del miércoles recibió la noticia de su inmediata expulsión del reality y su lugar fue ocupado de inmediato por la venezolana Cinzia Francischiello.
Sin embargo, lo que parecía ser una simple salida de una participante y el regreso de otra se transformó de inmediato en un momento de suma tensión por las duras palabras de Solange Abraham contra uno de sus compañeros antes de abandonar la casa.
"Gracias chicos, que gane el mejor. Chau, disfruten. La verdad que estar lejos de mi hija me cuesta muchísimo. Edu, seguí por el mismo camino”, comenzó su despedida.
Sin embargo, en los segundos finales en la casa, lanzó una fuerte acusación y directa contra Emanuel Di Gioia que encendió la polémica, cuestionando sus acciones y alertando a sus compañeros.
“Y no confíen en Ema que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyas la cola, nada más”, indicó picante Sol contra el participante de San Martín.
Y cerró con una dura frase que dejó a todos sin palabras: “No confíen chicos. Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años, Zunino, olvídate. Gracias”.
En todo momento, Gran Hermano intentó evitar que Sol siguiera con su discurso y le advirtió en varias oportunidades que debía retirarse. Lo cierto es que Solange Abraham siguió adelante con su picante relato y dejó plantada una verdadera bomba en casa.
Ángel de Brito destapó la razón detrás de la decisión de Gran Hermano de expulsar de la casa a Solange Abraham, dejando así fuera del juego a una de las favoritas de la edición y perfiles más polémicos en la convivencia.
La propia participante manifestó su deseo de salir del reality y poder estar con su hija. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a circular versiones que pusieron en duda esa justificación inicial.
La salida de Solange Abraham no solo sacudió la convivencia dentro del programa, sino que también abrió el juego a distintas especulaciones sobre lo que habría ocurrido realmente detrás de cámara.
En ese contexto, Ángel de Brito se refirió a la razón que estaría detrás de la inesperada decisión del Big de sacar del programa a Abraham al abrir la puerta giratoria.
“Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, escribió el conductor de LAM (América Tv) en su cuenta de X sobre el desgaste que habría existido puertas adentro con la participante.