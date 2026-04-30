La bomba que tiró de Solange Abraham en medio de su expulsión de Gran Hermano: "No confíen en..."

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Sin embargo, en los segundos finales en la casa, lanzó una fuerte acusación y directa contra Emanuel Di Gioia que encendió la polémica, cuestionando sus acciones y alertando a sus compañeros.

“Y no confíen en Ema que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyas la cola, nada más”, indicó picante Sol contra el participante de San Martín.

Y cerró con una dura frase que dejó a todos sin palabras: “No confíen chicos. Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años, Zunino, olvídate. Gracias”.

En todo momento, Gran Hermano intentó evitar que Sol siguiera con su discurso y le advirtió en varias oportunidades que debía retirarse. Lo cierto es que Solange Abraham siguió adelante con su picante relato y dejó plantada una verdadera bomba en casa.

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El verdadero motivo de la inesperada expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano

Ángel de Brito destapó la razón detrás de la decisión de Gran Hermano de expulsar de la casa a Solange Abraham, dejando así fuera del juego a una de las favoritas de la edición y perfiles más polémicos en la convivencia.

La propia participante manifestó su deseo de salir del reality y poder estar con su hija. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a circular versiones que pusieron en duda esa justificación inicial.

La salida de Solange Abraham no solo sacudió la convivencia dentro del programa, sino que también abrió el juego a distintas especulaciones sobre lo que habría ocurrido realmente detrás de cámara.

En ese contexto, Ángel de Brito se refirió a la razón que estaría detrás de la inesperada decisión del Big de sacar del programa a Abraham al abrir la puerta giratoria.

“Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, escribió el conductor de LAM (América Tv) en su cuenta de X sobre el desgaste que habría existido puertas adentro con la participante.