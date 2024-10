El firme pedido de Pampita a sus abogados por el divorcio de Moritán: "No quiero que..."

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó el conductor Ángel de Brito. Y Pepe Ochoa amplió sobre ese primer extenso cónclave de la modelo con sus abogados para encarar este tema.

“El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”, indicó el panelista.

Y continuó: “Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”.

“Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan", siguió detallando Pepe Ochoa.

Además, contó cuál fue la exigencia de Pampita a sus abogados para el divorcio, donde mencionó el caso de la ex mujer de Moritán, Milagros Brito, con quien el funcionario tiene a sus dos hijos mayores, Santino y Delfina: "Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

“Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”, indicó Yanina Latorre dando contexto al firme pedido de Pampita a sus abogados sobre el divorcio de Moritán.

pampita roberto garcia moritan.jpg

La palabra de Pampita sobre los chats con Moritán y su reacción cuando le preguntaron por Vicuña

Luego de confirmar este fin de semana su separación de Roberto García Moritán, Pampita decidió alejarse unos días de su vida en Buenos Aires y este martes viajó a Chile, para concentrarse en su carrera laboral.

Una vez que bajó del avión, la modelo se encontró con los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto y habló con el programa Hay que Decirlo acerca de lo que la esperaba en su llegada al país.

"Muy, muy feliz, estoy con un proyecto hermoso que ya van a saber dentro de poco”, expresó en primer lugar sin dar muchos detalles.

Acto seguido, fue consultada acerca de las versiones que vinculaban amorosamente con Benjamín Vicuña y respondió: "No voy a contestar porque si no doy lugar a cualquier barbaridad que dicen, no voy a responder porque ya es ridículo”.

“Un gusto volver a Chile, muy contenta y espero volver muy seguido si Dios quiere, hay muchos proyectos y muchos sueños acá, a disfrutar de estar acá", continuó y se negó a hablar de su separación del político.