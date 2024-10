Revelan el picante apodo que le pusieron a Moritán y su preocupación tras la ruptura con Pampita

“En los pasillos del Gobierno de la Ciudad tiene un nombre espectacular, es un bastante habitual en la política”, comenzó Mariana Brey en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Y reveló: “Ya tiene apodo, ya no le dicen Moritán, le dicen boleto picado”. A lo que Paula Varela observó son sorpresa: "Medio mafia, en la política significa que van por él chicos".

“Cuando hablan de él ya no lo nombran con nombre y apellido, sino con este término de boleto picado", cerró Brey sobre cómo le dicen a Roberto García Moritán en su ambiente laboral.

Y amplió sobre la máxima preocupación que tiene hoy en día Moritán además de su reciente separación de Pampita: “En este momento Moritán está más preocupado y focalizado en un 95 por ciento en no quedar manchado con el tema de la política”.

“Tiene miedo del vuelto, porque sabe que si dice algo o sube algo a las redes viene ella… tiene que ser muy prudente”, precisó la panelista sobre el silencio público del funcionario en cuanto su separación de Pampita.

Y contó además que por el momento no piensa renunciar a su cargo en medio de esta difícil situación que vive salvo que sea Mauricio Macri quien lo llame y lo haga rever su postura.

