La palabra de Pampita sobre los chats con Moritán y su reacción cuando le preguntaron por Vicuña

"Muy, muy feliz, estoy con un proyecto hermoso que ya van a saber dentro de poco”, expresó en primer lugar sin dar muchos detalles.

Acto seguido, fue consultada acerca de las versiones que vinculaban amorosamente con Benjamín Vicuña y respondió: "No voy a contestar porque si no doy lugar a cualquier barbaridad que dicen, no voy a responder porque ya es ridículo”.

“Un gusto volver a Chile, muy contenta y espero volver muy seguido si Dios quiere, hay muchos proyectos y muchos sueños acá, a disfrutar de estar acá", continuó y se negó a hablar de su separación del político.

Embed

La explosiva predicción de Pitty La Numeróloga sobre Pampita y Roberto García Moritán

Este fin de semana Pampita y Roberto García Moritán finalmente confirmaron su separación luego de 5 años de matrimonio pero aún siguen las especulaciones acerca del motivo oficial que llevó a tomar esta decisión.

En medio del revuelo por la pareja, Pitty La Numeróloga estuvo invitada a Mañanísima (El Trece) e hizo un contundente análisis acerca del futuro entre Pampita y Moritán basado en los números de la modelo.

"Es una prueba importante para pasar. La historia no está terminada, es una separación muy fuerte, un cimbronazo. Va a haber, una charla, un encuentro, alguna cosa que van a tener entre ellos", comenzó diciendo.

Pampita y Roberto García Moritán

Además, señaló: "Es muy fuerte lo que pasó. Me parece que Moritán se equivocó, somos personas, pero no se si está totalmente terminada esta historia. No se si habrá una vuelta hoy, pero tiene que bajar un poco la espuma".

Por otro parte, habló del hecho de que sean dos figuras públicas y aseguró: "Es una familia y también el tema de acompañar a un famoso, a un político, que tienen que estar al frente de la popularidad, es muy difícil".

"A Pampita te guste o no te guste, todos queremos que tenga una vida linda por todo lo que ella pasó. Me parece que hay un tema ahí que es mucho más profundo y e empezar a resolver de arriba para poder materializar bien abajo", afirmó.