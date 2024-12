El fuerte enojo de Claudio Dilorenzo con la producción de Gran Hermano: "Me puse a llorar"

“Fui a hablar por el tema de mis hijos. Yo me quedé medio torcido en la entrada porque nos lo vi. Me hizo entrar a mal, que todos pudieran ver a su familia y yo no, me dejó mal”, le comentó el terraplanista a su compañera.

Asombrada, Andrea le preguntó cuál fue el motivo y Claudio recordó: “Aparte no los vi a los nenes, ellos esperaban darme un abrazo. Eso a mí me mató. No se si fue un error, un malentendido, fueron mis hijos, la mamá de los nenes, pero me saluda Santiago y me dice 'anda para allá. Me fui, y no me dejaron ver a nadie”.

“Cuando estoy por entrar con Robertito, me voy, yo no entendiendo nada, y me pone el auricular. Cuando me lo pone y estaban mis hijos, llorando los dos, me puse a llorar. Fue terrible ese momento, encima los pusieron en las pantallas”, se quejó.

Cómo quedó la placa definitiva en Gran Hermano 2024 tras la jugada de Sofía Buscio

Este jueves, en Gran Hermano 2024 (Telefe), la líder Sofía 'Sopa' Buscio tuvo la difícil tarea de terminar de definir la placa de nominados de esta semana.

El último miércoles quedaron nominados Renato Rossini y Martina Pereyra (por decisión de Sofía), Luciana Martínez, Ulises Apóstolo, Luz Tito y Santiago Algorta.

Minutos después de las 23, Buscio -antes de revelar a quién iba a subir a placa- argumentó sobre su decisión: "Es muy querida adentro y afuera debe ser una estrella, no se va a ir".

Inmediatamente, anunció que subiría a placa a Keila Sosa, quien no se lo tomó muy bien. "Yo siento las energías de la gente", sostuvo la participante histriónica en alusión a que presentía que Sopa la iba a elegir para estar nominada.

Más adelante, la líder de la semana decidió sacar de la nominación a Luz. Por lo tanto, la placa final quedó conformada por Luciana Martínez, Ulises Apóstolo, Santiago Algorta, Keila Sosa, Renato Rossini y Martina Pereyra.