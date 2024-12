Gran Hermano: Martina se enteró que Renato gusta de ella y tomó una firme decisión

“Le he pedido al Big que me de unas flores amarillas. Las voy a tener escondidas, voy a decirle a Martu y le voy a dar un besito. Va a ser una sorpresa”, fueron las palabras del joven de Perú.

Sin embargo, todo llegó a oídos de su compañera y la misma aseguró que no se trataba de un amor correspondido. “Me voy a alejar. No, no, no. Le pidió permiso a Luca, que flashea", le comentó ella a Lourdes y Chiara.

"Primero, ¿qué tiene que ver? Segundo, dijo que estaba a full conmigo, se armó una peli en la cabeza que nada que ver. Me voy a alejar un poco porque no quiero", siguió.

Como si eso fuera poco, además admitió su amor por otro de los jugadores. "Es un chiste esto, está loco. No quiero, toda la casa sabe que me gusta Luca. Me muero de vergüenza", concluyó.

Gran Hermano: Renato Rossini le puso fin al misterio de su vínculo con Marcos Ginocchio y dijo toda la verdad

Desde que comenzó la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) el participante Renato Rossini quedó en el foco de atención por los rumores de una supuesta relación con Marcos Ginocchio.

En medio de la curiosidad sobre el tema, este miércoles Renato habló por primera vez en una charla con Carlos Tocco sobre su vínculo con el ex campeón, y sus palabras no tardaron en viralizarse.

“Como digo, Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento....", afirmó el joven de Perú dejando en claro que solo mantenían un amistad.

De todas formas, el jugador reveló que tenían encuentros pendientes y que Marcos le prometió que lo esperaba para el momento de su salida del reality.

"Me aseguro que ya cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no podía venir. O sea, no estaba en Capital cuando yo estaba", explicó Renato.