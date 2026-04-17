El grito del exterior que sacó de eje a Nazareno y revolucionó a toda la casa de Gran Hermano

Con el corazón abierto, recordó el gesto que tuvo desde el inicio: “Me la jugué por ella desde el día uno porque corté mi relación con el grupo de Brian el día que me preguntan quién creo que se va a salvar y la nombro a ella cuando nadie lo esperaba. Por eso duele”.

Una confesión que deja en claro que la confianza rota puede convertirse en un verdadero punto de quiebre dentro de su juego.

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Cuál fue la dura advertencia que lanzó Nazareno en Gran Hermano

Nazareno Pompei sorprendió a todos en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con un giro que sacudió la estrategia dentro de la casa. Después de semanas de alianzas y tensiones, decidió romper con todo y anunciar un cambio total en su manera de jugar.

En el stream del reality, el participante fue tajante: “A partir de ahora, las decisiones del juego las voy a tomar pura y exclusivamente en base a lo que yo considero”. Con esa frase dejó en claro que ya no habrá espacio para vínculos emocionales ni contemplaciones. Y agregó: “Si tengo que aceptar que las balas caigan para acá, lo voy a aceptar”.

El momento más fuerte llegó cuando habló de su relación con los demás: “Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación”.

Incluso admitió que está dispuesto a usar herramientas que antes rechazaba: “Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar”. Una declaración que confirma su intención de jugar con otra lógica.

Pompei también adelantó que ya tiene objetivos definidos. “Empezar a cortar cabezas y debilitar grupos”, lanzó, en lo que suena a una declaración de guerra abierta contra sus compañeros. Molesto por lo que observa en la convivencia, fue contundente: “Se matan por atrás. Corté menos diez con eso. La casa te obliga a jugar solo”.