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El grito del exterior que sacó de eje a Nazareno y revolucionó a toda la casa de Gran Hermano

Nazareno vive uno de los momentos más duros en Gran Hermano: quedó nominado, recibió un grito de afuera y ahora duda de Titi, su amiga más cercana en la casa.

17 abr 2026, 14:02
nazareno gh
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Nazareno Pompei atraviesa uno de los peores momentos como jugador de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Estar nominado lo puso en una situación incómoda y, al no recibir el apoyo del público en la primera votación, la vulnerabilidad se hizo evidente. La desconfianza hacia sus compañeros comenzó a crecer y su ánimo se quebró.

El golpe más fuerte no vino desde adentro, sino desde afuera de la casa: un grito que lo alertó sobre una supuesta traición de Titi Tcherkaski. Nazareno ya percibía cambios en la actitud de su amiga y, al quedar en placa, la sospecha se intensificó. El mensaje del exterior terminó de cerrar la herida y lo dejó dolido.

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En el stream, se animó a poner en palabras lo que sentía: “Primero me reí un poco, se me hizo divertido desde el show. El tema es por qué me lo gritaron... justo en este momento, con todo lo que vengo sintiendo, no creo que sea casualidad”.

La angustia pronto se transformó en enojo: “Estaba enojado y dolido. Gente de afuera me gritan con altavoz que ella me votó, estuve hervido toda la noche. Si me lo decían de Lolo o Manu, no lo hubiera creído. Me lo dicen de Titi y estoy dudando... tengo el presentimiento de que sí pudo haber pasado, es de la persona que más me duele”.

Con el corazón abierto, recordó el gesto que tuvo desde el inicio: “Me la jugué por ella desde el día uno porque corté mi relación con el grupo de Brian el día que me preguntan quién creo que se va a salvar y la nombro a ella cuando nadie lo esperaba. Por eso duele”.

Una confesión que deja en claro que la confianza rota puede convertirse en un verdadero punto de quiebre dentro de su juego.

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Cuál fue la dura advertencia que lanzó Nazareno en Gran Hermano

Nazareno Pompei sorprendió a todos en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con un giro que sacudió la estrategia dentro de la casa. Después de semanas de alianzas y tensiones, decidió romper con todo y anunciar un cambio total en su manera de jugar.

En el stream del reality, el participante fue tajante: “A partir de ahora, las decisiones del juego las voy a tomar pura y exclusivamente en base a lo que yo considero”. Con esa frase dejó en claro que ya no habrá espacio para vínculos emocionales ni contemplaciones. Y agregó: “Si tengo que aceptar que las balas caigan para acá, lo voy a aceptar”.

El momento más fuerte llegó cuando habló de su relación con los demás: “Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación”.

Incluso admitió que está dispuesto a usar herramientas que antes rechazaba: “Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar”. Una declaración que confirma su intención de jugar con otra lógica.

Pompei también adelantó que ya tiene objetivos definidos. “Empezar a cortar cabezas y debilitar grupos”, lanzó, en lo que suena a una declaración de guerra abierta contra sus compañeros. Molesto por lo que observa en la convivencia, fue contundente: “Se matan por atrás. Corté menos diez con eso. La casa te obliga a jugar solo”.

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