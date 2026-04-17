El picante comentario de Cinthia Fernández en el conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Fue entonces cuando Fernández, fiel a su estilo frontal, dejó un comentario que rápidamente generó repercusión. “Aguante Diotto”, escribió en la publicación, acompañado por emojis de aplausos, dejando explícita su postura en medio del conflicto.

Como era de esperarse, su intervención no pasó desapercibida. Cabe recordar que tanto ella como María Fernanda Callejón compartieron panel en el programa conducido por Moria Casán, donde ya habían protagonizado varios enfrentamientos al aire. Con este nuevo gesto, Cinthia Fernández no hizo más que reavivar la tensión y dejar en evidencia que la relación con su excompañera está lejos de recomponerse.

IG Bondi Live - reacción Cinthia Fernández - Aguante Diotto

Cómo fue la la violenta discusión entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón en La mañana con Moria

A mediados de marzo, en Polémica en el Bar (América TV) salieron a la luz imágenes inéditas del feroz enfrentamiento entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, un episodio que tuvo lugar durante una pausa publicitaria de La mañana con Moria (El Trece) y que, hasta ese momento, solo se conocía parcialmente.

Si bien el intercambio ya había generado revuelo durante la transmisión en vivo, lo que ocurrió cuando las cámaras dejaron de emitir superó cualquier expectativa. El material difundido exhibe con crudeza cómo la situación se desbordó por completo, con gritos, acusaciones y un clima cargado de tensión que rápidamente se volvió inmanejable dentro del estudio.

El origen del conflicto se dio cuando Cinthia Fernández compartía al aire el complejo momento personal que atravesaba junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, en medio de su disputa con su expareja, Daniela Vera Fontana. En ese contexto, visiblemente afectada, expresó: “Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta”.

Fue entonces cuando María Fernanda Callejón intentó intervenir con una frase conciliadora: “Tranquila Cinthia”. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, esa intervención provocó una inmediata reacción de Fernández, quien respondió con dureza: “Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas”. Acto seguido, redobló la confrontación al advertir: “De vos me voy a ocupar después”.

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La réplica de Callejón no tardó en llegar y elevó aún más la temperatura del cruce: “De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”, lanzó sin filtros.

Ante la escalada del conflicto, el conductor interino Federico Seeber se vio obligado a interrumpir el programa y mandar a un corte comercial de urgencia. Sin embargo, lo más fuerte aún estaba por suceder.

Ya fuera del aire, las imágenes filtradas muestran que la discusión se intensificó de manera descontrolada. En ese momento, se escucha a Callejón lanzar una seguidilla de insultos: “Sos una conventillera por eso gritás porque no tenés razón”, “vos sos una mierd… de persona”, “sos una basura”, “mentirosa de mierd…”.

Lejos de retroceder, Cinthia Fernández también respondió con firmeza: “Con mis hijas no te vas a meter”, “ridícula”, “asquerosa”, entre otras frases cargadas de enojo.

El material dejó al descubierto un enfrentamiento sin ningún tipo de filtro, que impactó incluso a quienes estaban presentes en el estudio y que, tras su difusión, volvió a poner el foco en la intensidad de los conflictos dentro del mundo del espectáculo.