Marcela Tauro le respondió con todo a María Fernanda Callejón: "Hace rato la tiene..."

Y siguió: "Ella está ocupando un lugar en un panel, entonces tenés que bancarte que hablemos de todo porque expones vos el tema. Vos hiciste el conventillo que hiciste ahora de tu caso, todos nos separamos en algún momento de la vida. Vos te sentaste en Infobae y denunciaste gravemente al papá de tu hija, hablaste de violencia que espero que se pueda constatar porque es fuerte".

"Yo respeto todo pero si vos te sentaste como en un programa de televisión y hiciste esas declaraciones, a partir de ahí abriste la puerta para que todos opinemos", remarcó Marcela Tauro sobre María Fernanda Callejón.

La periodista marcó su postura y respondió al enojo al aire de la actriz: "Entonces si no te gusta tenés que dejar el lugar de panelista y listo. Si a vos te molesta que opinemos de vos primero no expongas las cosas y segundo dejá de trabajar de panelista y listo, entonces no opinas vos de los demás ni los demás opinan de vos".

"Ella se fue peleada con todo el mundo de acá, tiene que hacer un meaculpa. Siempre se la de personaje de víctima y los demás son los culpables y es agresiva", disparó picante. Y aclaró que no recibe información del ex de Callejón: "No hablo con Diotto, ni tengo el teléfono", aseguró.

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María Fernanda Callejón se quebró tras el comienzo del juicio por violencia a Ricky Diotto

María Fernanda Callejón habló en Intrusos tras la primera audiencia del juicio oral por violencia a su ex pareja Ricky Diotto y se mostró angustiada.

"Fue todo muy ténico con demasiada información pero considero que se ha avanzado mucho y ha sido una primera jornada positiva. No cruzamos palabra, nunca enfrenté un juicio. Lo único que seguí con mucho interés fue el de Julieta (Prandi) pero acá el escenario es diferente y particulares. Pero no nos saludamos ni nada entre él y yo tratamos de mantener una distancia prudencial", indicó la actriz.

"Yo no me voy a hacer cargo de lo que él hace delante de las cámaras, lo único que voy a decir es que yo aposté a la familia y ustedes también nos acompañaron como familia y la lucha por la maternidad", indicó acerca de la entrevista de su ex a Desauyuno Americano donde lloró en cámara.

Y cerró conmovida: "Fueron testigos de todo eso y claro que hubo un gran amor y yo aposté al amor y no fracasar en el amor y la familia. Mis compañeros me están bancando y yo necesito trabajar como todos. Que se haga Justicia".