Un gesto y muchas dudas: qué hizo Fabián Cubero para desplazar a Nicole Neumann del 15 de Allegra

Sin embargo, más tarde, la incógnita se despejó: el vestido será confeccionado por Laurencio Adot, íntimo amigo de Nicole. La propia modelo lo confirmó en una nota con el programa: “El vestido estaba en camino a los últimos detalles. Lo hizo con Adot, siempre fue con Adot”.

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Cuál fue la escandalosa frase de Mica Viciconte sobre la crianza de las hijas de Cubero y Nicole

Mica Viciconte volvió a referirse a la convivencia con Fabián Cubero y describió cómo se construye día a día la dinámica de su familia ensamblada. Con franqueza, reconoció que si bien hay momentos felices, también existen tensiones inevitables.

En una charla con Germán Beder, la panelista fue directa al hablar de la rutina compartida: “Es duro”, lanzó. Aun así, destacó el costado positivo de ver a su hijo Luca integrado con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann. “Cuando los veo juntos pienso: hicimos todo bien”, expresó con orgullo, resaltando el valor de ese vínculo.

Pero la armonía no siempre es total. Viciconte admitió que con Cubero surgen diferencias en la crianza de los chicos: “Tenemos varios desacuerdos”, explicó, dejando en claro que ese es uno de los puntos más sensibles de la convivencia. En ese sentido, reveló: “Él me pide muchos consejos sobre la crianza de sus hijas, y yo se la doy, aconsejo, opino”. Una frase que vuelve a poner sobre la mesa su rol dentro de la familia y el debate sobre su relación indirecta con Nicole Neumann.

La panelista también profundizó en las diferencias de estilo entre ambos: “Él es más tranquilo, cede mucho más y yo no. Para mí hay que esforzarse un poco más, no llega todo de arriba, no es tan fácil la vida”, sostuvo. Con esa mirada, dejó en claro que su enfoque es más exigente y busca transmitir valores de esfuerzo y responsabilidad.

En la misma línea, marcó su postura sobre los privilegios: “Si a los chicos no les dan herramientas, el día de mañana van a pensar que la vida es eso y van a seguir creciendo en una burbuja”. Con esta reflexión, Viciconte apuntó a la importancia de preparar a los hijos para enfrentar la realidad fuera del entorno familiar.

Así, con sinceridad y sin esquivar la polémica, Mica volvió a meterse en un terreno sensible. Sus declaraciones reavivan el debate sobre cómo se construye la crianza en una familia ensamblada y el lugar que ella ocupa en la vida de las hijas de Cubero. Una vez más, sus palabras prometen dar que hablar.