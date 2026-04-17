Un gesto y muchas dudas: qué hizo Fabián Cubero para desplazar a Nicole Neumann del 15 de Allegra

El cumpleaños de 15 de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, promete ser uno de los eventos más comentados del fin de semana. Y no solo por la fiesta en sí, sino por las tensiones que giraron en torno a la organización.
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En Puro Show, Pochi reveló el duro gesto que habría tenido Fabián Cubero con Nicole Neumann para la fiesta de 15 de su hija Allegra.
El cumpleaños de 15 de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, promete ser uno de los eventos más comentados del fin de semana. Y no solo por la fiesta en sí, sino por las tensiones que giraron en torno a la organización.
En Puro Show (El Trece), Marcia 'Pochi' Frisciotti reveló que el clima entre la expareja sigue siendo delicado. “Sigue todo medio tenso”, aseguró la panelista.
Uno de los puntos más discutidos fue el vestido de Allegra. En un principio, se pensaba que Nicole sería la encargada de supervisar el diseño, pero todo dio un giro inesperado.
“El otro día él subió una foto con dos de sus hijas, ultimando los detalles del vestido”, contó Pochi, dejando entrever que Cubero también se involucró en la elección. “¿Será que ahora Cubero le frizó el vestido que le estaba haciendo?”, lanzó, sugiriendo que la joven habría cambiado de diseñador.
Sin embargo, más tarde, la incógnita se despejó: el vestido será confeccionado por Laurencio Adot, íntimo amigo de Nicole. La propia modelo lo confirmó en una nota con el programa: “El vestido estaba en camino a los últimos detalles. Lo hizo con Adot, siempre fue con Adot”.
Mica Viciconte volvió a referirse a la convivencia con Fabián Cubero y describió cómo se construye día a día la dinámica de su familia ensamblada. Con franqueza, reconoció que si bien hay momentos felices, también existen tensiones inevitables.
En una charla con Germán Beder, la panelista fue directa al hablar de la rutina compartida: “Es duro”, lanzó. Aun así, destacó el costado positivo de ver a su hijo Luca integrado con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann. “Cuando los veo juntos pienso: hicimos todo bien”, expresó con orgullo, resaltando el valor de ese vínculo.
Pero la armonía no siempre es total. Viciconte admitió que con Cubero surgen diferencias en la crianza de los chicos: “Tenemos varios desacuerdos”, explicó, dejando en claro que ese es uno de los puntos más sensibles de la convivencia. En ese sentido, reveló: “Él me pide muchos consejos sobre la crianza de sus hijas, y yo se la doy, aconsejo, opino”. Una frase que vuelve a poner sobre la mesa su rol dentro de la familia y el debate sobre su relación indirecta con Nicole Neumann.
La panelista también profundizó en las diferencias de estilo entre ambos: “Él es más tranquilo, cede mucho más y yo no. Para mí hay que esforzarse un poco más, no llega todo de arriba, no es tan fácil la vida”, sostuvo. Con esa mirada, dejó en claro que su enfoque es más exigente y busca transmitir valores de esfuerzo y responsabilidad.
En la misma línea, marcó su postura sobre los privilegios: “Si a los chicos no les dan herramientas, el día de mañana van a pensar que la vida es eso y van a seguir creciendo en una burbuja”. Con esta reflexión, Viciconte apuntó a la importancia de preparar a los hijos para enfrentar la realidad fuera del entorno familiar.
Así, con sinceridad y sin esquivar la polémica, Mica volvió a meterse en un terreno sensible. Sus declaraciones reavivan el debate sobre cómo se construye la crianza en una familia ensamblada y el lugar que ella ocupa en la vida de las hijas de Cubero. Una vez más, sus palabras prometen dar que hablar.