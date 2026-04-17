Nicole Neumann, sin filtro contra Fabián Cubero y Mica Viciconte: la frase que anticipa batalla judicial
A horas del esperado cumpleaños de 15 de Allegra organizado por su papá, Nicole Neumann plantó bandera y marcó un límite tajante en su conflicto con su ex Fabián Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte.
17 abr 2026, 12:54
Nicole Neumann, sin filtro contra Fabián Cubero y Mica Viciconte: la frase que anticipa batalla judicial
El conflicto en torno al cumpleaños de 15 de Nicole Neumann y Fabián Cubero por su hija Allegra viene sumando tensión con el correr de los días, desde este verano y parece estar lejos de apagarse. En medio de versiones enfrentadas y reproches cruzados, también quedó involucrada Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista. En este escenario, la modelo decidió hablar en Puro Show (El Trece) y dejó en claro cuál es su prioridad absoluta: el bienestar de sus hijas, especialmente en este caso, el de la adolescente.
Lo que comenzó como una diferencia por la organización del festejo —con dos celebraciones separadas y desacuerdos sobre compromisos asumidos— derivó en un enfrentamiento mediático cada vez más intenso. Cada declaración pública no hace más que sumar un nuevo capítulo a una disputa que ya venía cargada de tensión previa.
Desde el entorno de Cubero y Viciconte apuntaron contra Neumann, asegurando que habría incumplido un acuerdo previo. Según trascendió, la idea inicial era que el exjugador se hiciera cargo de la fiesta, mientras que la modelo organizaría un viaje para su hija a un destino elegido por ella. Pero lo cierto es que la modelo terminó haciéndole otra fiesta a su hija, que incluso se llevó a cabo mucho antes de la planteada originalmente que será este sábado. Sin embargo, lejos de profundizar el cruce en público, Nicole optó por tomar distancia, aunque dejó entrever que el conflicto podría escalar por otras vías.
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“Ahora vamos a empezar con eso chicos, dejémosla a Allegra en paz para disfrutar su fiesta”, expresó de entrada en diálogo con el programa, intentando bajar el tono de la polémica. Luego, se mostró enfocada en el entusiasmo de su hija: “La veo bien, re entusiasmada y preparando todo. Ahora estaba en camino a los últimos detalles”. En relación al vestido, un detalle clave en este tipo de celebraciones, reveló: “El vestido lo hizo con Adot, arrancó con él y siempre fue con él”.
Consultada sobre cómo es la dinámica cotidiana con sus hijas, Neumann fue categórica y evitó profundizar: “Mis hijas van y vienen, no viven fijas conmigo. No sé a dónde quieren ir, pero saben que yo no hablo. No hablo de esas cosas y no dije nada sobre eso. No voy a hablar de nada de la intimidad de mis hijas ”.
En cuanto a los comentarios de Viciconte, quien sugirió que en el ciclo televisivo “hacen show”, Nicole respondió sin rodeos: “No me interesa nada más de eso. Hablemos de lo que quieran, pero no de mi familia ni de gente que no me interesa”. Y redobló la postura con firmeza:“No me interesan sus vidas, no sé qué dicen ni qué hacen, no me fijo ni tengo nada que decir”.
Aun así, dejó una advertencia que no pasó desapercibida y que podría anticipar nuevos conflictos: “Hay cosas que no puedo manejar, hay otras que irán por vía de la Justicia”. Una frase que deja abierta la posibilidad de que la disputa continúe en el ámbito legal.
Por último, ante la chance de provocaciones en el festejo organizado por el lado paterno, la modelo se mostró imperturbable: “No hay forma de que a mí me pinchen. Solo me interesa que mi hija sea feliz. Mientras ella sea feliz no hay nada que me pueda alterar ni mover del eje, sinceramente”.
Por qué Nicole Neumann no pudo quedarse con Allegra durante su internación
A principios de abril, Allegra Cubero debió ser hospitalizada durante algunos días a raíz de una reacción alérgica. En medio de esa situación, en el programa SQP (América TV) se brindaron detalles que no pasaron desapercibidos y que rápidamente se colaron en el ya tenso vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.
Fue Ximena Capristo quien aportó una versión que encendió la polémica y sumó un nuevo capítulo al conflicto. "Yo tengo un chat donde una de mis amigas es médica y trabaja ahí y me dice que Nicole estuvo diez minutos, literal, eso es lo que me cuentan a mí. Y que el padre estuvo durmiendo en el sillón de acompañante y Nicole ni estuvo", lanzó sin filtro, instalando un dato que generó repercusión inmediata.
El comentario no tardó en escalar y provocó un fuerte revuelo, al punto de que la propia Allegra Cubero decidió salir a hablar para aclarar lo sucedido. A través de sus redes sociales, la adolescente desmintió cualquier tipo de especulación y dejó en claro cómo fue realmente el acompañamiento durante su internación.
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En su mensaje, explicó que tanto su mamá como su papá estuvieron presentes durante esos días, aunque también detalló por qué Nicole Neumann no pudo quedarse durante las noches en el centro de salud. La razón, según precisó, estuvo vinculada a cuestiones familiares que no podían desatenderse.
La modelo debía regresar a su casa para ocuparse de su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con el piloto Manu Urcera, quien todavía es muy pequeño y requiere de su cuidado constante.
Con claridad, Allegra llevó tranquilidad y despejó las dudas que se habían instalado mediáticamente: “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”, expresó, poniendo fin a las versiones cruzadas.
Así, con su palabra, la joven cerró la controversia y dejó en evidencia que, más allá de los rumores, ambos padres estuvieron presentes durante su breve internación, acompañándola en todo momento mientras permaneció bajo observación médica.