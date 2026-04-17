Nicole Neumann, sin filtro contra Fabián Cubero y Mica Viciconte: la frase que anticipa batalla judicial

Consultada sobre cómo es la dinámica cotidiana con sus hijas, Neumann fue categórica y evitó profundizar: “Mis hijas van y vienen, no viven fijas conmigo. No sé a dónde quieren ir, pero saben que yo no hablo. No hablo de esas cosas y no dije nada sobre eso. No voy a hablar de nada de la intimidad de mis hijas ”.

En cuanto a los comentarios de Viciconte, quien sugirió que en el ciclo televisivo “hacen show”, Nicole respondió sin rodeos: “No me interesa nada más de eso. Hablemos de lo que quieran, pero no de mi familia ni de gente que no me interesa”. Y redobló la postura con firmeza: “No me interesan sus vidas, no sé qué dicen ni qué hacen, no me fijo ni tengo nada que decir”.

Aun así, dejó una advertencia que no pasó desapercibida y que podría anticipar nuevos conflictos: “Hay cosas que no puedo manejar, hay otras que irán por vía de la Justicia”. Una frase que deja abierta la posibilidad de que la disputa continúe en el ámbito legal.

Por último, ante la chance de provocaciones en el festejo organizado por el lado paterno, la modelo se mostró imperturbable: “No hay forma de que a mí me pinchen. Solo me interesa que mi hija sea feliz. Mientras ella sea feliz no hay nada que me pueda alterar ni mover del eje, sinceramente”.

Nicole Neuman - captura Puro Show

Por qué Nicole Neumann no pudo quedarse con Allegra durante su internación

A principios de abril, Allegra Cubero debió ser hospitalizada durante algunos días a raíz de una reacción alérgica. En medio de esa situación, en el programa SQP (América TV) se brindaron detalles que no pasaron desapercibidos y que rápidamente se colaron en el ya tenso vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Fue Ximena Capristo quien aportó una versión que encendió la polémica y sumó un nuevo capítulo al conflicto. "Yo tengo un chat donde una de mis amigas es médica y trabaja ahí y me dice que Nicole estuvo diez minutos, literal, eso es lo que me cuentan a mí. Y que el padre estuvo durmiendo en el sillón de acompañante y Nicole ni estuvo", lanzó sin filtro, instalando un dato que generó repercusión inmediata.

El comentario no tardó en escalar y provocó un fuerte revuelo, al punto de que la propia Allegra Cubero decidió salir a hablar para aclarar lo sucedido. A través de sus redes sociales, la adolescente desmintió cualquier tipo de especulación y dejó en claro cómo fue realmente el acompañamiento durante su internación.

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En su mensaje, explicó que tanto su mamá como su papá estuvieron presentes durante esos días, aunque también detalló por qué Nicole Neumann no pudo quedarse durante las noches en el centro de salud. La razón, según precisó, estuvo vinculada a cuestiones familiares que no podían desatenderse.

La modelo debía regresar a su casa para ocuparse de su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con el piloto Manu Urcera, quien todavía es muy pequeño y requiere de su cuidado constante.

Con claridad, Allegra llevó tranquilidad y despejó las dudas que se habían instalado mediáticamente: “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”, expresó, poniendo fin a las versiones cruzadas.

Así, con su palabra, la joven cerró la controversia y dejó en evidencia que, más allá de los rumores, ambos padres estuvieron presentes durante su breve internación, acompañándola en todo momento mientras permaneció bajo observación médica.