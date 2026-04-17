Moria Casán explotó contra Betiana Blum tras la nota a PrimiciasYa: "Hiciste sufrir a mucha gente"

Y lanzó picante: "Te peleaste con cualquier cantidad de gente y tenés mala fama. Hay mucha gente que hiciste sufrir, así que no me vengas a romper las pelo.. con el trabajo y el escándalo. Me dijeron que esta mujer hizo sufrir a mucha gente, no voy a decir lo nombres pero si quieren el lunes lo digo. A una persona después de terminar una función, fue y le dijo de todo y la dejó llorando".

"Yo me cag.. de risa pero es atrevida, negadora y mentirosa. Cuando alguien viene a ver la obra yo lo recibo", siguió durísima la One contra Betiana Blum.

Ante lo expuesto por Betiana, Moria comentó: “Mi carrera no está basada en el escándalo, está basada en el trabajo, de no parar. Voy a cumplir 80 años, hago tele a la mañana y voy al teatro a la noche. Respeto a mis compañeras, no me enfermo y no falto”.

"Esa cosa del escándalo no me llega, hay mala leche y resentimiento. Sos jodida Betiana Blum, dejá de joder y dejá de dar indicaciones a la gente que vas a ver al teatro, si no te gusta lo que hacen tus compañeros decíselos después en otro ámbito", cerró la conductora indignada contra la actriz.

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Qué dijo Betiana Blum sobre su polémico encuentro con Moria Casán

En diálogo exclusivo con Primicias Ya, Betiana Blum dio su versión de los hechos y buscó bajarle el tono a la polémica con Moria Casán tras ese encuentro en zona de camarines del teatro.

“No llegué a decir más que dos palabras”, aseguró. Luego explicó cuál era su intención: “La obra tiene un primer acto donde tiene mucho texto y de pronto es un poquito pesado; y yo siempre trato de aportar algo; y lo que traté de decirle es que si en la primera parte no se podía ‘peinar’ o sacar un poco de texto”.

Según relató, la reacción de la diva fue inmediata y tajante. “¡Acá hay un director!”, le habría respondido, visiblemente molesta.“Yo quedé muda”, confesó Blum sobre ese momento incómodo que derivó en un gran escándalo.