Camila Lattanzio denunció a un importante político y mostró fotos con las heridas: "Un calvario"
La ex Gran Hermano Camila Lattanzio explicó con suma angustia la situación que vive hace unos meses con su ex pareja, un importante político, y mostró las heridas en su cuerpo.
14 abr 2026, 13:45
Camila Lattanzio denunció a un importante político y mostró fotos con las heridas: "Un calvario"
Camila Lattanzio grabó un video este martes explicando con suma angustia la situación que atraviesa hace unos meses con su ex pareja, a quien denunció.
La ex participante de Gran Hermano comentó totalmente conmovida que su ex novio, que es un importante político de La Libertad Avanza, la denunció a ella por extorsión. Ante este escenario, Lattanzio contó en primera persona la situación que debió atravesar y mostró las impactantes heridas en su cuerpo.
"Como muchos saben hace cinco o seis meses le metí una denuncia a mi ex novio. No puedo decir quién es pero lo único que puedo decir es que tiene un cargo político bastante importante de La Libertad Avanza", comenzó su video subido a Instagram.
"A raíz de eso todos estos meses estoy viviendo un calvario. Nunca quise llegar a esta instancia ni mucho menos hacer público esto porque no me gusta que me vinculen con esto", continuó conmovida.
"Me metió una denuncia por extorsión, cosa que nunca pasó. No sé si lo hace para que yo me calle pero la realidad es que yo cuando estuve en pareja con él viví un montón de cosas que no les puedo explicar. Me pegó", siguió Camila Lattanzio su crudo relato.
Camila Lattanzio detalló entre lágrimas el mal momento que atraviesa desde que se animó a denunciar a su ex pareja: "Me extorsionaba, me amenazaba. Me decía que era una pu.., una tro..., que no servía para nada y así un montón de cosas. Y ahora está tratando de dar vuelta la situación y me quiere callar para que yo no hable y él viva su vida tal como es".
Embed
Camila Lattanzio y la dura batalla judicial con su ex pareja tras denunciarlo
"Estamos con un abogado y la Justicia pero me da mucha bronca. Quiero vivir tranquila y vivo teniendo amenazas y con miedo. No hay un día que no me mande mensajes una persona relacionado con él", continuó su video Camila Lattanzio quebrada en llanto.
"Parte de la denuncia que le hago es que me iban a inventar cosas y no me iban a dejar tranquila y lo están logrando. Yo no tengo por qué estar pasando por esto. Tiene un cargo político y la otra persona la chu.. un huevo. Yo tengo que seguir laburando pero estoy cansada y tengo mucho miedo de verdad, estoy mal, estas cosas no van", señaló con total preocupación.
Y cerró: "No voy a dejar que este chabón me gane porque no le deseo a nadie las cosas que viví y me voy a defender lo más que pueda. Me han llamado ex de él para testificar contra él, tengo fotos, video, todo lo que se puedan imaginar. No voy a parar hasta que se haga Justicia porque no está bueno toda esta situación".
En el mes de febrero, Camila Lattanzio había hecho público el caso y denunciado a su ex pareja, Juan Pablo Scalese, un asesor político con quien había mantenido una relación de unos pocos meses tras conocerse a mediados de 2025 y de quien se separó tiempo después.