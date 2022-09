El hotel de los famosos 2: una figura internacional estará en el reality que conducen Pampita y El Chino Leunis

"Nos llevábamos muy bien, me hizo regalos, después no le gustó una devolución para variar en el jurado y alguna preguntita que le hice y ahí nos matamos. Tiene un perfil raro, siempre fue llamativo", recordó Ángel de Brito.

Y agregó: "Es insoportable, pesado, lo van a odiar". Fue entonces que Pía comunicó que entraría a El hotel de los famosos 2 Fernando Carrillo.

Además, una de las angelitas fue también convocada por la producción de El Trece y decidió rechazar la propuesta por un motivo personal. "Me llamaron, pero no puedo", dijo Josefina Pouso. Y aclaró que su prioridad son sus hijas y no podría separase tanto tiempo de ellas.

Fernando Carrillo

Alex Caniggia contó en qué se gastó los 10 millones de pesos de El hotel de los famosos

Alex Caniggia estuvo en PH Podemos Hablar (Telefe) y reveló que ya se gastó todo el premio que se llevó en El hotel de los famosos, 10 millones de pesos, por ser el ganador del certamen.

"Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate", dijo el hermano de Charlotte Caniggia. Alex se fue de vacaciones con su novia, Melody Luz, y el viaje fue a todo lujo: “Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo. Fue al toque. La guita va y viene".

Y claro, pasajes en primera clase y cenas en lugares exclusivos, con un tipo de cambio alto, hizo que los 10 millones se le diluyeran en pocas semanas.

"Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", comentó con el humor que lo caracteriza.