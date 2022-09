Camila Homs habló de la invitación de Mirtha Legrand y reveló el motivo por el cual no participará en El hotel de los famosos

"Gracias a Dios al comunicado que mandamos el otro día los medios lo tomaron con bastante respeto y esa era la idea que teníamos. Tanto se habló de este tema y la idea era comunicar a la gente que pudimos llegar a un acuerdo y estras más tranquilos, siempre buscando el bienestar de nuestros hijos", remarcó.

Camila Homs

Por otro lado, cuando se le consultó si era cierto que fue invitada por Mirtha Legrand para que este en su debut, señaló. "Es verdad que me invitaron, me escribieron... Estamos charlando y viendo si está la posibilidad de ir, me gustaría".

También reveló el moitvo por el cual no aceptó la propuesta para ser parte de la segunda temporada de El hotel de los famosos, que arrancaría en enero por la pantalla del Trece: "Estuvieron las posibilidades de estar, pero yo al tener dos nenes muy chiquitos, todavía la verdad es que no me sentiría buena madre si aceptaría eso. Una no sabe si va a estar una semana o un mes y no podría estar sin saber cómo están mis hijos. Ese es el motivo".

Por último, cuando se le consultó si irá al Mundial Qatar 2022, Camila Homs comentó: "Todavía no lo sé, no se habló al respecto".

Camila Homs y Rodrigo de Paul emitieron un comunicado tras su polémica separación

Rodrigo de Paul y Camila Homs llegaron a un acuerdo tras su polémica separación y el inicio del romance del jugador con Tini Stoessel.

Luego de que en Socios del Espectáculo informaran que la expareja, padres de dos niños, había finalmente firmado un acuerdo económico, decidieron emitir un comunicado confirmando la noticia de forma tajante.

Camila publicó primero el comunicado en sus redes en nombre de ambos y Rodrigo también lo hizo luego en las suyas.

“Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros, ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos ponerle fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo”, dice la primera parte del comunicado.

“Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias”. Continuó la modelo y finalizó el posteo con un agradecimiento general. “Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”.