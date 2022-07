El hotel de los famosos: ¿Adriana Aguirre y Ricardo García estarán en la segunda temporada?

En diálogo con Primicias Ya, Adriana Aguirre se refirió a la posibilidad de participar en la segunda edición de El hotel de los famosos.

"Me llegó la información, pero hasta el momento no tuve ninguna reunión", aclaró la ex vedette.

Pese a que todavía no recibí una propuesta formal, Aguirre se mostró entusiasmada con la posibilidad de formar parte del reality. "Lo haría porque soy una persona que le encanta el deporte y súper competitiva", sostuvo.

adriana-y-su-pareja.jpg

La ex vedette advirtió que pondría estrictas condiciones para aceptar. "Yo si entro, pongo mis reglas. Soy jodida para convivir en una habitación con otra persona y obsesiva de la limpieza. Además, tengo una alimentación especial. No como lo que come todo el mundo", detalló.

Al ser consultada sobre cómo llevaría con el resto de los participante, Aguirre remarcó: "Tengo mi personalidad. Al que le guste bien y al que no, que se enfrente conmigo. yo le pongo el pecho a las balas".

Por último, sobre la posibilidad de ingresar junto a Ricardo García, la ex vedette fue tajante. "Eso deberían preguntárselo a él. No es mi pareja, pero es mi compañero de ruta", sentenció.

¿Ricardo García, convocado para El hotel de los famosos?

Ricardo García, el marido de Adriana Aguirre, habló con Primicias Ya sobre la posibilidad de sumarse a la segunda temporada de El hotel de los famosos.

"Todavía no nos llegó ninguna oferta concreta, pero cuando el rio suena es por algo. Ya me llegó que se comentó... yo creo que, si es como show y como efecto mediático, sería un golazo", afirmó.

image.png

García manifestó que cree que sería un desafío interesante en su carrera. "Yo me animo a lo que sea. El plus que tenés conmigo es que yo me hice un cuádruple bypass cardiaco. Estuve 10 días en terapia intensiva y todo salí bien, por suerte", sostuvo.

El marido de Aguirre se mostró entusiasmado con la idea de sumarse al reality. "Estoy contento con esta propuesta. Ojalá me llamen", finalizó.