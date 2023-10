El impensado comentario de Ricardo Darín acerca de la versión estadounidense de Nueve Reinas

Ricardo Darín nueve reinas

“¿Te pareció una verga?", le preguntó Migue sin vueltas. Como si eso fuera poco, el actor contestó al mismo nivel y retrucó: "Una verga es poco. No entendieron nada". “Por empezar, si alguien la vio, se llama Criminal. Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero es un Mercedes. Y la historia de Nueve Reinas es la de dos chabones a pie haciendo yeites en la calle", justificó.

Acto seguido, contó cómo fue su primera reacción al verla y relató: “Cuando la hicieron y la trajeron acá para ver si la estrenaban en la Argentina, nos llamaron de la empresa y nos hicieron una privada a Fabián y a mí. Empezó la película y nos empezamos a mirar entre nosotros. Nos mirábamos de costadito mientras transcurría la película. Y cuando salimos Fabián les dijo: ‘No estrenen esto acá porque los van a matar’.

El ataque de furia de Ricardo Darín tras un tremendo rumor

El domingo, en medio del desarrollo de las elecciones nacionales, se hizo viral el posteo de un simpatizante de La libertad avanza en Twitter, que aseguró haberse encontrado con Ricardo Darín cuando fue a votar.

“Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije: ‘Ricardo, a lo Bukele eh’. Me agarró del hombro y me susurró al oído: ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida. Está bien muchachos, no me crean. La charla me la llevo yo”, decía la publicación del joven en cuestión.

En otro posteo, el mismo sujeto afirmó haber tenido un cruce con el reconocido actor. "Bueno, lo crucé. Le extendí la mano y recibí tal cortito en el estómago que todavía estoy recuperando el aire. Me escoltó gendarmería y me volví caminando entre lágrimas. Una historia triste si no fuese porque encontré esto en el bolsillo al llegar a casa. De película”, expresó y compartió una imagen de un papel aplastado con el siguiente mensaje: "Se viene el estallido, pendejo. Prepará las cachas. LTA”.

Darin votacion

Ante el revuelo que se generó en Twitter, Ricardo Darín tuvo que advertir que todo fue parte de una fabulación de dicho usuario. “No crean nada de lo que me están adjudicando…¡es una cruel mentira! Se lo digo a los que se preocupan si es verdad o no… Aclarado. Punto”, sentenció el actor.