El importante proyecto de Ricardo Darín luego del traspié en los Oscar con Argentina, 1985

Ahora, Darín se concentrará otro proyecto muy importante, que lo tendrá como estrella principal. Según contaron en las redes de LAM (@elejercitodelam), el actor firmó contrato con Netflix para protagonizar El Eternauta, la novela de Héctor Germán Oesterheld que describe un futuro distópico en Buenos Aires con una invasión de seres sobrenaturales que destierra a los humanos, que se refugian en cuevas.

"Ricardo ya firmó y va a estar dentro de esta plataforma. Se comienza a grabar dentro de poco", precisó Pepe Ochoa, el community manager de las cuentas del programa de Ángel de Brito.

Premios Oscar 2023: Las nominadas a Mejor Película Internacional

Si la película de Santiago Mitre se llevaba el Oscar a Argentina, hubiese sido la tercera vez que una producción nacional conseguía el ansiado premio.

La primera ocasión fue con La historia oficial en 1986, celebrado filme de Luis Puenzo con protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio, y más adelante con El secreto de sus ojos en 2010, con dirección de Juan José Campanella y un trío protagónico conformado por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

La terna mejor película internacional estuvo conformada por las películas Argentina, 1985, contendiente nacional, All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. Finalmente, All quiet in the western front logró conmover a la mayor cantidad de votantes de la Academia.