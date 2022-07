El imprevisto que sufrió Martín Bossi en el final de Kinky Boots

Embed

En la noche del sábado, en la segunda función de Kinky Boots, Bossi sufrió un imprevisto con su vestuario.

En el cuadro final del musical, al humorista se le abrió el corset y Lola quedó en topless.

Los protagonistas de la obra se tomaron con mucha soltura la situación y desataron la carajada de la platea.

Sinopsis de Kinky Boots, la obra que protagonizan Martín Bossi y Fer Dente

Charlie Price, es el hijo de un zapatero artesano, dueño de una fábrica que da trabajo a varias familias del norte de Inglaterra. No se siente atraído por el negocio familiar y se marcha a vivir con su novia Nicola a Londres en busca de un futuro junto. Pero la repentina muerte de su padre lo obliga a volver para el funeral y solucionar los problemas de la fábrica de calzado.

Así, descubre que el negocio no es tal y que su padre tenía partidas enteras guardadas por cancelación de pedidos. Para evitar el cierre, debe reducir costos y comienza despidiendo a quince trabajadores, hasta que Lauren, una empleada de la fábrica que siempre estuvo secretamente enamorada de él, le dice que si no funciona el negocio, quejarse no es la solución. Lo que debe hacer es cambiar de objetivo. En un viaje a Londres para visitar a un antiguo cliente al que trata de vender una partida de zapatos almacenados en la fábrica, Charlie acude en ayuda de Simon, un transformista de nombre artístico Lola.

Charlie recuerda la sugerencia de Lauren y decide invitar a Lola a visitar su fábrica para que le muestre exactamente el tipo de botas que no encuentran ella y sus amigas. Lola y sus amigas, llegan para ayudar a Charlie y a los trabajadores de la fábrica para que modernicen su sentido de la estética y lo ayudan a diseñar una nueva línea llamada Kinky Boots, que podría salvar la fábrica.