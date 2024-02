El imprevisto que vivió Julieta Poggio en su última cita: "Le dije que se quedara tranquilo"

Y siguió: "Es más, le dije si queres compramos unas cervecitas y vamos tomando en el remise mientras vamos a buscar el auto”.

Más adelante, la modelo dio más detalles de la cita: “Mi última cita fue la semana pasada, estuvo buena, divertida y con mucha charla. A mí me gusta cuando empezás a hablar y siempre hay tema de conversación y no se corta la charla”.

La angustia de Julieta Poggio al contar que fue víctima de un robo: "Son profesionales"

Luego de estar unos días alejadas de las redes sociales, Julieta Poggio reapareció y contó muy angustiada que fue víctima de un robó durante el fin de semana.

A través de una historia, la ex hermanita interactuó con sus seguidores y expresó: “Holis, ¿cómo andan? Me ven cara de dormida porque recién me levanto de tremenda siesta que tenía muy merecida".

"Les quería contar que no estuve subiendo cosas el fin de semana porque me robaron el celu. Una paja, obviamente uno siempre se dice para sentirse mejor que podría haber sido peor, pero yo no me di cuenta. Me robaron junto a un montón de gente que también le robaron en la misma fiesta donde estuve”, relató.

Y con mucha indagación continuó: “Son profesionales, está muy picante la calle. La semana pasada también le robaron el celular a Luca, mi estilista y por suerte mi situación no fue nada fea ni peligrosa pero la de él si. Esta muy picante el ambiente así que anden con cuidado”.

Por último, llevó tranquilidad a quienes se preocuparon y concluyó: “No se preocupen para nada, estoy perfecta. Simplemente fue la mala situación de perder los datos, videos, cosas que tenes en tu celu y es una paja”.