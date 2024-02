La incómoda reacción de Julieta Poggio ante la versión de romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Julieta Poggio sobre su relación con Marcos - Captura LAM.jpg

Sumamente cauta y políticamente correcta, aunque visiblemente incómoda, Juli deslizó que hasta ahora lo que une a Marcos con Eugenia es la agencia de modelos que los representa, por lo que ya compartieron varios viajes y producciones laborales. No obstante, fue tajante sobre si podría pasar algo entre ellos al asegurar: "No sé. No quiero meterme".

En tanto, yendo un poco más allá el cronista, y frente a la consulta de si la pondría celosa en caso de haber romance entre Ginocchio y Suárez, una vez más Julieta Poggio intentó eludir la respuesta con una sonrisa nerviosa. "Me parece que no pasa nada. Es lo que la gente piensa. Igual, ya está. Es tema de ellos" sentenció la modelo y concluyó deslizando que de ser así, tampoco la pone "celosa".

Embed

El gesto de La China Suárez que reactivó los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Meses atrás, la China Suárez y Marcos Ginocchio compartieron un viaje por México, a donde fueron para participar de un festival de música luego de ser invitados por una importante marca.

Algunas versiones indicaban que la actriz y el ganador de Gran Hermano habían pegado muy buena onda. De hecho, se habló de algo más que una amistad. Sin embargo, el tiempo pasó y no se volvió a hablar del vínculo entre ellos.

Hace poco, El Primo -como le decían en la casa de Gran Hermano- realizó una campaña de indumentaria de la mano del reconocido fotógrafo Gabriel Machado. Para sorpresa del salteño, La China pasó por el estudio, mientras él estaba posando.

China Suarez.jpg

"Marcos hizo una campaña para una marca de ropa masculina y la que pasó a saludar fue Suárez... Ellos trabajan para la misma agencia pero... ¿qué onda? ¿Habrá algo más que una buena relación?", contó Pochi de la cuenta Gossipeame, dedicada a chimentos y celebridades.

Eso gesto de la actriz reactivó las especulaciones en torno a un posible romance con el ganador de Gran Hermano, uno de los hombres más deseados de nuestro país.