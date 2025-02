El incómodo momento de Mauro Icardi y la China Suárez durante una romántica cena en Milán

Así, en las últimas horas la angelita -que desde marzo tendrá su propio ciclo en la pantalla de América TV entre las 19 y las 20 hs.- reveló un incómodo momento entre el futbolista y la actriz mientras cenaban en un lujoso restó especializado en carnes argentinas.

historias Yanina Latorre sobre Icardi y la China en restó Milán.jpeg

“Me dicen que mucho no se hablan, que él está todo el tiempo con el celular”, confió Latorre en sus ya clásicas publicaciones con fondo negro. Y agregó: “No se quisieron sentar uno al lado del otro, pidieron sentarse enfrentados”.

Mientras tanto, los tortolitos aparecieron desde sus respectivas Instagram Stories mostrando uno al otro relajados en plena cena, tal vez a modo de sutil respuesta virtual a la angelita que no les pierde pisada. ¡Tremendo!

IG China Suárez y Mauro Icardi.jpeg

Las románticas fotos de Icardi y la China Suárez en Milán y el detalle que podría enojar a Wanda Nara

Mauro Icardi y Eugenia China Suárez continúan haciéndole saber al mundo, y a Wanda Nara en particular, lo bien que la están pasando en su escapada romántica a Milán.

Así, entre lujosas cenas, románticos paseos y algunas compritas de miles de euros, en las últimas horas el delantero del Galatasaray compartió imágenes de su visita a la Catedral de Milán junto a la actriz donde posaron dándose un apasionado beso.

Pero eso no es todo, porque a las postales le sumó el sugerente mensaje "Soto al ciel de Milan, con la pioggia e con ti, la vita la par on poema", que traducido al español significa algo así como bajo el cielo de Milán, con la lluvia y contigo, la vida es como un poema a modo de declaración de amor a la ex Casi Ángeles.

Mauro Icardi y China Suárez en la Catedral de Milán.jpg

Lo cierto es que si bien para la gran mayoría de la gente esta fotografía no tiene nada extraordinario, la realidad es que años atrás Wanda Nara había mostrado desde sus Instagram Stories una imagen junto a Icardi precisamente en el mismo lugar.

Allí había explicado que se trataba de su primera foto junto a Mauro sin que nadie los reconociera, por lo que sin duda el Duomo de Milán tiene un significado más que especial para la mediática y su ex lo sabe perfectamente, motivo por el cual no dudó en pegarle donde más le duele.