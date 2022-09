El increíble episodio por el que Mariano de la Canal abandonó el vegetarianismo

Mariano de la Canal admitió que existió un hecho puntual que lo indignó y por lo tanto, lo llevó a cambiar por completo su decisión de ser vegano.

"Me mordió un perro y me enojé. Me dije 'estoy militando para los animales y viene uno de ellos y me muerde'. Por eso dejé", confió el fan de Wana en la entrevista.

Y remarcó ante la repregunta de la periodista sobre ese insólito episodio: "Sí. Me enojé mucho. La verdad es que militaba para el vegetarianismo y el veganismo, pero me mordió un perro en la calle".

"Pensé que me estaba esforzando un montón para todos ellos y venía uno a morderme... Me fui a McDonald's a comer una hamburguesa", cerró el mediático.

Wanda Nara le hizo un costoso regalo a Mariano de la Canal

Mariano de la Canal mostró en su cuenta de Instagram el costoso regalo que le hizo Wanda Nara. "Gracias wanda_nara por este regalito", escribió en sus historias de Instagram el actor y subió una foto en la que se lo ve posando con una cartera exclusiva de Christian Dior.

"Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", le contó el fan de Wanda a revista Pronto.

Además contó que se puso a averiguar el precio del regalo: "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de tres mil dólares y no sé si quedármela o venderla".