El inesperado cruce al aire entre Marcela Feudale y Nazarena Vélez

Embed

Minutos más tarde, la locutora reiteró su postura. "Cuando Fátima está haciendo 50 personajes, Norberto está corriendo atrás. Eso es lo que estoy tratando de explicar". "Tranquila, amiga, estás muy vehemente", exclamó Nazarena.

La respuesta de Feudale no se hizo esperar: "No hablé en todo el programa. No sé lo que dice esta mujer. Me parece que vos estás mal". "¡Te quedaste sensible! ¡Tranquila!", remató la ex vedette y un clima de tensión se instaló en el estudio.

image.png

Nazarena Vélez y Marcela Feudale, una guerra de larga data

En el pase de LAM con Invasores de la TV, Luis Ventura indagó sobre el origen del conflicto entre Nazarena Vélez y Marcela Feudale: "Ellas se cruzaron en alguna de las producciones de Marcelo Tinelli. ¿Ahí podría haber nacido algún ardor?".

Embed

"No nos cruzamos ahí", explicó Nazarena. "Que Nazarena aclare qué es lo que le pasa. Yo nunca tuve un problema. Evidentemente algo le molesto", manifestó la locutora.

En sintonía con los dichos de Ventura, Ángel de Brito mencionó que una fuente le confirmó que el malestar entre ellas surgió cuando fueron compañeras en el Bailando.

"Me dicen lo siguiente: 'luego de las peleas que tuvieron en la obra 'What pass, Carlos Paz?'. En el Bailando, Tinelli le preguntó a Nazarena por ese espectáculo. Nazarena habló mal de la obra y La enana contestó de mala manera", detalló el conductor y lanzó: "¿Esto fue así?"

"Yo no recuerdo", agregó Marcela Feudale. "Yo sí lo recuerdo", contestó la ex vedette y advirtió: "Pero de verdad no tengo nada en contra de ella". "Te agradezco porque me la hiciste pasar como el cul...", cerró la locutora.