Marcela Feudale confesó qué famoso "le tiró los galgos"

A lo que Mariana Brey consultó: “¿Pero nunca saliste con un famoso?”. Y Feudale contestó: “No, no me gustan los famosos”. Ahí intercedió Ángel De Brito e insistió: “¿Con ninguno de los participantes que pasó por ahí? ¿Ninguno te ´tiroteó´?”.

“Matías Alé me tiró los galgos, post Alfano. Creo que le había dado por las jovatitas, él tiene como esa cosa del targuet más alto porque yo soy mayor que él”, reconoció Marcela Feudale.

Y amplió: “Fue después de Grecia Colmenares. Pero no es mi estilo Matías, al menos ese Matías, era borderline. No te tiraba los galgos directamente, jugueteaba. Hacía eso porque no generaba ningún tipo de responsabilidad”.

Marcela Feudale contó la fortuna que ganaba en el programa de Marcelo Tinelli

La locutora Marcela Feudale se animó a revelar la millonaria cifra que ganaba hace dos décadas, cuando comenzó a trabajar en los ciclos Marcelo Tinelli.

“El uno a uno para una persona que trabaja en los medios significaba que una cámara salía 10 mil dólares, es decir, 10 mil pesos. Y eso en el medio no era nada. Las facturaciones eran muy altas”, reveló en una entrevista radial.

Y amplió: “¿Querés que te diga cuánto llegué a ganar? Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después yo me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares”.