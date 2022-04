El inesperado regalo que recibió Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Al mirar lo que se encontraba en el interior, y descubrió qué era, no pudo ocultar su emoción: “Prepará música emotiva, es una de mis pasiones, realmente no tengo dudas en sentenciar esto: es el mejor regalo que me trajeron al programa, aplausos de entrada por favor”. Luego rompió el envoltorio y mostró que era una tapa de inodoro.

“Es antisonido, para que la Pipi pueda dormir la siesta”, bromeó uno de los concursantes, en referencia a la hija de Barassi. “No saben lo suave que es, que venga alguien por favor que lo quiero sentir”, pidió, mientras se acercaba una de las productoras para que hiciera la prueba de manera simbólica.

“Ah no, lo cómodo que es, y hasta me trajeron las tuercas para ponerlo, no chicos, de verdad es el mejor regalo que me hicieron en este programa”, reafirmó.

La extraña obsesión de Darío Barassi

Darío Barassi tiene obsesión por los baños. Sobre sus pedidos para tener su camarín en El Trece reveló: “Pedí tener una heladerita, tomo mucha agua y gaseosa de dieta y un camarín con baño que es un dato hermoso para que salga en el diario: soy adicto a los baños. Me gusta la acústica y el clima de los baños. Millones de veces, me cambio y me siento a pasar letra porque me gusta estar ahí, posta, soy un enfermo de los baños”, contó al diario La Nación.