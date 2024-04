El jugado cambio de look de la ex Gran Hermano Catalina Gorostidi que hizo estallar las redes

TW Catalina Gorostidi nuevo look.jpg

“Después de DOS días de peluquería. Cambio de look”, anunció en un primer posteo desde su cuenta de X -ex Twitter-, para luego sumar un video mostrando el resultado de las extensiones rubias que se puso y desafió a su detractores virtuales. "Hola chicos. Acá re preocupada por el hate", disparó filosa y siempre dispuesta al combate verbal.

Vale recordar que muchos fanáticos de Gran Hermano tildan a Cata de desagradecida, al asegurar que en realidad ella volvió al reality gracias al fandom de Furia que la votó para que así sea, algo que a ella no le importó y terminó enfrentándose a Scaglione dentro de la casa, lo que decantó en su expulsión definitiva.

La dolorosa reacción de Cata en Gran Hermano al conocer el diagnóstico de Furia

En la noche del lunes la casa de Gran Hermano (Telefe) recibió un duro golpe tras conocer el diagnóstico de leucemia de Juliana Furia Scaglione, anunciado por ella misma.

“Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, explicó la entrenadora sin pelos en la lengua frente a sus compañeros según pudo verse en el compilado que compartió el debate del reality de Telefe.

Claro que tras ello, desde el estudio Santiago del Moro pidió la opinión de los analistas, donde Laura Ubfal apuntó: “Muy sincera, muy fuerte. Más fuerte que todos los que están ahí adentro. Es tan Furia, tan querida, tan ella, que hay poco que decir. Solamente admirarla y realmente cuando te dan un diagnóstico así, más de uno no se levanta de la cama. Hay que aguantarlo y ella aguanta”.

Fue en ese momento, mientras se veía a Paloma Méndez -la última eliminada de la competencia- con los ojos llorosos, el conductor de Gran Hermano interrumpió a la periodista para dirigirse a Catalina Gorostidi, ex hermanita y ex amiga de Furia, que se encontraba en el estudio junto a los también ex hermanitos Lucía, Agostina y Damián.

“¿Qué te pasa Cata, que te veo ahí? Vos conocés de esto, que sos médica...”, consultó del Moro rápido de reflejos. Pero Cata, totalmente quebrada, no pudo referirse al duro diagnóstico de quien supo ser su mejor amiga dentro del reality hasta que se sintió traicionada por ella y quedaron totalmente enfrentadas.

“No, no... Nada. No, la verdad que me sorprendió, nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, atinó a confesar la médica pediatra mientras no podía contener las lágrimas y Agostina intentaba contenerla tomándola de la mano.