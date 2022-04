El largo camino de Tomás Fonzi hacia la final de MasterChef Celebrity: "No me veía en esta instancia"

Y Desde su debut en MasterChef Celebrity, Tomás Fonzi se ha convertido en uno de los participantes favoritos del exitoso reality de cocina. Hace unos días, en diálogo con PrimiciasYa, el actor contó cómo vive esta experiencia en las “cocinas más famosas de Argentina” donde trató en cada gala de servir mucho más que platos que contenten al jurado.

Masterchef.jpg

"Fue una etapa de mucha exigencia. Hubo días que zafé y otros días que no la pegué. Pero me siento muy bien con mi participación en MasterChef", aseguró Fonzi.

Y luego cofnesaba: "No me veía en la final, en ese instancia. Yo estoy muy feliz con estar aprendiendo todo lo que se aprende. Poder cocinar con todos esos recursos, no solo con los ingredientes y la materia prima sino también con todos lo elementos que usamos para cocinar. Es un placer estar en este programa".

Por último, al ser consultado sobre quién es su preferido del jurado, Fonzi dijo: "Los tres son mis preferidos, los amo a los tres y me divierten mucho".

Tomas Fonzi habla de su participación en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity: Tomás Fonzi presentó a "las mujeres de su vida"

Tomás Fonzi y Mica Viciconte se enfrentaron en la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

En los primeros minutos de la gala, Santiago del Moro recibió en el estudio a los familiares de ambos.

El actor contó con el apoyo de su mamá, María, su mujer, Leticia, y su hija, Violeta. "Son las mujeres de mi vida", expresó Fonzi.

"Hay que tener mucho aguante de parte de la familia para estar acá. Mucha contención. Si les va bien, debe ser una fiesta en la casa, y, si les va mal, debe ser un garrón", destacó.

"Así es. Así lo vivimos en casa", asintió la pareja del actor.