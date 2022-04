Se conocieron los finalistas de MasterChef Celebrity 3

Santiago del Moro entrega delantales finalistas MasterChef Celebrity 3.jpg Mica Viciconte y Tomás Fonzi son los finalistas de MasterChef Celebrity, que se develará el próximo domingo en la gran gala final del reality de Telefe.

"Hoy soy una finalista. Siento que el domingo va a ser un montón de emociones. En lo personal, viví todo mi embarazo acá... y me queda como recuerdo", dijo visiblemente emocionada Mica y con los ojos vidriosos. Al tiempo que Fonzi, más tranquilo, pero no menos alegre, describió sus sentimientos contando "Me cuesta hacerme cargo de mis méritos, pero el telón de fondo de todas esas sensaciones es estar muy contento, muy orgulloso".

Por supuesto que las palabras de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis hacia los tres participantes que dieron todo por llegar a la gran final fueron puros halagos y aliento, destacando el esfuerzo de Juariu, quien quedó fuera de concurso. Si bien la tucumana explicó que tenía pensado una variedad de platos regionales para la final, confió “Me voy sintiendo pasión por la cocina”. Y sumó “La tercera es la vencida”, pre anunciando quizás su participación en la revancha de MasterChef Celebrity que se verá próximamente en la pantalla de Telefe.

Quiénes estarán en los especiales de MasterChef Celebrity tras la gran final

Cuando falta casi nada para la gran final de MasterChef Celebrity 3, no sin polémicas con algunos de sus participantes por supuesto, Telefe ya comenzó a grabar lo que dieron en llamar La Revancha, donde participarán figuras de las distintas temporadas.

Esta serie de galas saldrán al aire los domingos por la noche en el canal de las pelotas, una vez que se lleve a cabo la gran final del concurso que actualmente está al aire, y el ganador de esta nueva competencia tendrá un premio especial. Claro que la conducción seguirá a cargo de Santiago del Moro, y Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui seguirán conformando el triunvirato del jurado.

MasterChef Celebrity La revancha.jpg La Revancha de MasterChef Celebrity reunirá participantes de las 3 ediciones del reality.

En tanto, según pudo averiguar PrimiciasYa, las celebrities que participarán son: Analía Franchín, el Polaco, Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano de la primera temporada. En tanto, Georgina Barbarossa y María O´Donnell serán la representantes de la segunda vuelta del reality. Al tiempo que Mica Viciconte, Juariu y Joaquín Levinton serán los famosos de la edición actual de MasterChef Celebrity que compitan por la revancha.

Si hacemos un pequeño análisis de acuerdo a la lista de participantes convocados para jugar la revancha, que ya comenzó a grabarse esta semana, se desprende que participan las finalistas de las dos primeras temporadas -Analía Franchín que perdió frente a Claudia Villafañe- y Georgina Barbarossa -que perdió frente a Gastón Dalmau-. Así las cosas, frente a los rumores que dan por ganadora a Mica Viciconte en la edición en curso... ¿Será que finalmente se quedará con los ganas y por eso irá por la revancha? Mientras tanto, Telefe ya anuncia La Revancha en sus estrenos de abril...