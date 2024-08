El mejor amigo de Silvina Luna acusó a pareja de famosos de filtrar información desde el hospital

“Yo le iba a comprar los remedios, iba al banco, cosas que la ayudaban en lo cotidiano. Cuando empezó a ir mucho al Hospital Italiano porque le subían los niveles de calcio y no quería que se enterara Ezequiel, me llamaba y capaz que se tenía que quedar internada y me quedaba con ella”, recordó Basoalto.

En tanto, confió que Silvina no quería preocupar a su hermano, motivo por el cual él llegó a mudarse a dos cuadras del Hospital Italiano para estar cerca de ella y asistirla en todo lo que necesitase.

Asimismo, el hombre que estuvo junto a Silvina durante el último y doloroso tramo de su vida, contó cuánto lo afectó su partida. “A lo último ella se había lastimado una pierna y teníamos que ir con silla de ruedas al Italiano. Y ella no tenía privilegios porque tenía que esperar a que la llamaran, y aunque se quería ocultar, cuando la nombraban le gente empezaba a mirar así que trataba de cuidarla mucho”, recordó.

“Yo tenía permiso para ir a verla al Hospital, y en momentos en que ella estaba intubada, pero consciente, le llevé una virgen que le enviaron las Trillizas de oro, y la tocaba… Estaba muy aferrada a lo espiritual”, agregó emocionado.

Silvina Luna y Christian Basoalto 1.jpeg

La sutil crítica del chofer de Silvina Luna sobre algunas amistades de la ex Gran Hermano

Claro que durante la charla que Carlos Monti mantuvo con Christian Basoalto, el hombre que terminó siendo el mejor amigo de Silvina Luna, también fue concreto a la hora de referirse a algunas amistades de la modelo que recorrían los programas de televisión hablando de ella luego de sus visitas en el hospital.

“Yo tengo amigos que Silvina me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y cuando salían se iban a los canales ”, remarcó serio aunque sin dar nombres y dejó en clara su postura: “yo decía que no estaba bueno porque iban a contar sobre su deterioro físico”, aseguró sin dar el nombre y apellido de “un matrimonio conocido” por el que le consultó el conductor.

“Te vas a dar cuenta de que cuando la despedimos ellos no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de salir el cuerpo y eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’. Me dolió mucho porque ella los quería y eso me afectó”, deslizó Christian.

Por último, Basoalto reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Silvina, asegurando que “se fue en paz”. “Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos y yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, concluyó ya quebrado por la emoción.