El motivo por el que Rodrigo De Paul se emocionó en el recital de Tini Stoessel

Según trascendió, la artista hace unas semanas "tocó fondo" y casi se baja del show, pero -por suerte- Tini pudo salir adelante gracias a la ayuda de su familia, amigos, y su novio, Rodrigo.

Al ver que Tini se lució en el show, y que pudo superar la dificultad que estaba transitando, el deportista se emocionó y las cámaras pudieron captar ese momento mágico.

Tini y Rodrigo de Paul.jpg

La jugada participación de Rodrigo De Paul en el video de Tini Stoessel que enloquece

Si bien muchos no apostaban por esta pareja, lo cierto es que día a día Tini Stoessel y Rodrigo de Paul afianzan su noviazgo, al punto que ya se habla de un casamiento no muy lejano entre la cantante y el futbolista.

Y como para graficar lo unidos que están, en las últimas horas Tini lanzó Las Jordans, su nuevo videoclip en el que otra vez su novio hizo una participación especial que enloqueció al fandom de los tortolitos.

Lo cierto es que la nueva canción de la estrella pop recrea momentos de su vida diaria, donde se muestra feliz y tranquila, tal como dice la letra. Pero la sorpresa es la incorporación de Rodrigo de Paul, quien aparece tanto al comienzo como al final del video, donde se lo ve con filmadora en mano y con el pulgar para arriba.

Así, los seguidores de la pareja reaccionaron inmediatamente en Twitter con memes y todo tipo de comentarios. "Las fans del ex de Tini: Esta no supera al ex, le tira en la canción, pobre De Paul... De Paul grabando el videoclip", disparó una seguidora y posteó la captura de Rodrigo en el video.