El noble gesto de Wanda Nara con un emprendedor argentino con síndrome de down

Wanda historias Joaco anteojos.jpg Wanda Nara con los anteojos de sol que le hizo llegar Joaco Norelli, el joven emprendedor argentino con síndrome de down.

"Quiero presentarles estos hermosos anteojos que me mandó Joaco, de quien sus padres están muy orgullosos y yo después de conocer su historia, yo también estoy orgullosa de él", dice la empresaria desde sus historias de Instagram -de vacaciones por estas horas en Italia junto a su hijos y su madre- e invitando a ingresar a la red social del joven emprendedor.

joaco norelli historia por wanda OK.jpg El agradecimiento de Joaco y su familia para con el noble gesto de Wanda Nara al difundir su emprendimiento.

Lo que se sabe del muchacho, según puede verse desde sus redes sociales, es que el nuevo amigo de Wanda Nara se define como una persona perseverante y muy deportista, ya que en sus momentos libres practica tenis, natación, anda en bicicleta y juega al golf. Además, Joaco cuenta con el incondicional apoyo de sus padres y sus hermanos, orgullosos de él, y desde ahora, también con el de la mayor de las Nara. ¡Bravo por Wanda!

Embed

Las fotos de las exóticas vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi en Ruanda

Quedado atrás definitivamente el Wandagate que puso en jaque la estabilidad familiar en la segunda mitad de 2021, el pasado 27 de mayo Wanda Nara y Mauro Icardi cumplieron ocho años de casados. Y como ya es una costumbre celebrarlo con un viaje de novios ellos dos solos, éste año no fue la excepción eligiendo como destino Ruanda.

wanda ruanda 2.jpg Wanda Nara viajó a fines de mayo junto a su marido, Mauro Icardi, a Ruanda en plan de celebración de aniversario de boda.

Así, instalados en el exótico destino africano, Wanda Nara y Mauro Icardi ni bien llegaron se calzaron las botas y salieron de safari donde tuvieron contacto con una familia de gorilas en medio de la caminata, una especie en peligro de extinción; al tiempo que también volaron a Kenia en otra de las excursiones pautadas para la particular celebración.

En tanto, la mayor de las Nara también compartió desde sus redes sociales algunas de las tantas lujosas excentricidades en medio del resort cinco estrellas en el que están parando. Así, durante una mañana recibieron la particular visita de una de las tantas jirafas que pasean en el parque del complejo hotelero durante el desayuno, y como no podía ser de otra manera no dudaron en inmortalizar el momento en una serie de postales.

Wanda Ruanda 1.jpg Entre monos y jirafas, Wanda Nara y Maurdo Icardi disfrutaron de su viaje de aniversario por sus 8 años de matrimonio.

Según supo contar la mujer de Mauro Icardi, sucede que el aniversario matrimonial cae en la vacaciones europeas y como lo que más disfruta Wanda Nara es viajar, siempre le pide al futbolista conocer algún nuevo lugar del mundo como regalo.