El papá de L-Gante aniquiló a Wanda Nara con una dura comparación: "Ella es como..."

“Me dice ‘Si hay algo de sensatez en esta novela, seguro viene del que menos lo esperaban’. Después, me agrega esto: ‘Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos. Luego, comenzarán a denigrar a terceros’”, agregó.

“‘Le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi porque las consecuencias van a ser denigrantes. No me interesa, en absoluto, la situación sentimental. Solo debe cuidar, en lo posible, su profesión. La relación con Wanda Nara nunca le sumó y siempre le restó'. Declaraciones del padre de L-Gante”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “Y, además, hay una frase que es lapidaria y que me agrega también en este relato. Me dice que Wanda Nara es como el carbón; si no te quema, te ensucia”.

lgante y su papá Miguel Ángel Prosi.jpg

Wanda Nara y L-Gante separados: quién tomó la drástica decisión

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su separación el fin de semana desde las redes sociales después de unas semanas juntos donde se mostraron muy enamorados.

“Hoy nuestros caminos se separan para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial, compleja y dolorosa, me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", precisó la mediática en sus historias de Instagram.

Lo cierto es que en el ciclo Puro show, El Trece, Marcia Frisciotti, Pochi, contó detalles del detrás de este comunicado en redes de la ex de Mauro Icardi y precisó quién tomó la decisión de separarse.

“Lo que yo tengo entendido es que ellos (por Wanda y L-Gante) se iban a juntar después de este viaje”, indicó la panelista. Y luego, ante la insistencia de sus compañeros, confirmó que fue Wanda Nara quien optó por finalizar el vínculo con el cantante de cumbia 420.

“Esa es la versión que tengo por el lado de Wanda. Y yo te digo que hablé con Elián y, por lo que hablé, él me dio a entender que no sabía que iban a ponerle un punto final a esta relación. Fue decisión de Wanda”, finalizó certera confirmando que fue Wanda quien tomó la determinación de finalizar la relación con L-Gante.