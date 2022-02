El particular motivo por el qué Mica Tinelli todavía no se muda a México

“Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’... Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón”, explicó la empresaria textil.

Y, sobre su llegada a Tijuana comentó el verdadero problema: “Me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar”.

“Gracias igual a todos los que me desean suerte, pero yo les voy a ir contando todo, obvio, voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre”, agradeció de manera cálida la Marcelo Tinelli mayor.

Marcelo Tinelli felicitó a Lisandro López por irse a vivir con Mica a México

Hace unos días, Marcelo Tinelli se enteró que su hija mayor, Micaela se irá del país para acompañar a su pareja, Lincha López. La pareja decidió ir a México, para fomentar la carrera futbolística de él.

Sin embargo, en las últimas horas el jugador comenzó a despedirse y ayer abandonó Boca Juniors para jugar en Xolos de México.

Y por tal motivo, Marcelo Tinelli lo homenajeó en las redes sociales, dando el visto bueno a esta decisión que le toca de cerca.

“Vamos Licha, carajo. Nos hacemos hinchas de Xolos en esta casa. Rompela querido”, manifestó el conductor del Trece.

Emocionado por las palabras de su suegro, el deportista le contestó: “Muchas gracias Marce querido. Espero verte pronto. Te mando un abrazo enorme”.