El piropo hot del Chino Darín al ver una foto en topless de Úrsula Corberó: "Tas..."

"Toy saladita", expresó en la imagen la actriz española de 33 años, postal que se llenó de comentarios de muchos famosos. A lo que el actor, con quien está en pareja hace seis años, comentó a puro elogio: "Tas rica".

Cabe recordar que durante el verano la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en Punta del Este, uno de los destinos preferidos veraniegos preferidos de la familia Darín hace años.

La romántica declaración del Chino Darín sobre Úrsula Corberó

El actor fue abordado por la prensa en la alfombra roja de los Premios Platino y al ser consultado por España, el Chino Darín no se guardó elogios para su pareja, haciendo viral su testimonio en Twitter.

"¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Por ejemplo", le preguntaron el actor. Y ahí sorprendió bien romántico: "¿De España? Mi mujer".

Y sobre cómo lleva los tiempos de distancia geográfica entre ambos por trabajo, explicó: "No pasa nada, estoy con mis compañeros, ya tendré tiempo de verla y disfrutar y de la intimidad, que la verdad, lo prefiero".

Al ser consultado sobre cómo la definiría a Úrsula Corberó, Darín aclaró: "No la definiría, me parece que si la defino la limito. Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares. Estoy muy orgulloso de ella".

"No hace falta casarse...", le dijo la cronista. A lo que él argumentó: "El posesivo no me gusta. Me preguntaste a mí y lo que más me gusta es mi compañera, Ursula, podemos llamarle de un montón de maneras".