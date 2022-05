La romántica declaración del Chino Darín sobre Úrsula Corberó

"¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Por ejemplo", le preguntaron el actor. Y ahí sorprendió bien romántico: "¿De España? Mi mujer".

Y sobre cómo lleva los tiempos de distancia geográfica entre ambos por trabajo, explicó: "No pasa nada, estoy con mis compañeros, ya tendré tiempo de verla y disfrutar y de la intimidad, que la verdad, lo prefiero".

Al ser consultado sobre cómo la definiría a Úrsula Corberó, Darín aclaró: "No la definiría, me parece que si la defino la limito. Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares. Estoy muy orgulloso de ella".

"No hace falta casarse...", le dijo la cronista. A lo que él argumentó: "El posesivo no me gusta. Me preguntaste a mí y lo que más me gusta es mi compañera, Ursula, podemos llamarle de un montón de maneras".

¡Qué romántico!

chino darin 1.jpg

Las vacaciones de Úrsula Corberó y El Chino Darín en Punta del Este

En un breve diálogo mantenido con Farándula Show, mientras se dirigían hacia el auto que los transportaría, fue Úrsula Corberó quien manifestó algunas palabras.

En primer lugar, se mostró feliz por estar en Punta del Este “junto al Rey” (como lo posteó en redes). También habló sobre la posibilidad de ser padres, algo que le gustaría.

image.png

La actriz se mostró contenta al arribar a Uruguay, contó que el viaje estuvo “hermoso”, y dijo que van a pasar juntos el cumpleaños de Ricardo Darín.

Hasta respondió una pregunta de índole personal cuando le preguntaron si está pensando en ser madre junto al Chino: “La verdad no suelo hablar mucho de eso”, contestó algo incómoda.

Al Chino, en tanto, se lo pudo observar distendido, junto a su padre, acomodando valijas dentro de la camioneta, tras lo cual, Ricardo Darín los abrazó, a modo de bienvenida.

RS Fotos