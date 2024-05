El polémico comentario de Furia contra Florencia en Gran Hermano: "Usa el cuerpo..."

“La única forma de calentar a la cámara que tiene es mostrando las tetas y comiendo como una trol… Usa el cuerpo para seducir”, sostuvo Furia.

Emmanuel, ahí, le respondió: “No. Claramente con dirigir los votos, suficiente”. Entonces Scaglione dijo: “Y bueno. Después dicen que las mujeres son inteligentes”.

Pero eso no fue todo, porque agregó: “Las mujeres que hablan son inteligentes, no las que usan el cuerpo para seducir. Tengan otro tipo de juego. No, a mí ya me rompe las bolas esto. Me voy a la m…. Me cansaron”.

Se filtró el nombre del ganador de Gran Hermano 2023 antes de la final y se viene un escándalo

Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, publicó un video en sus redes, donde esbozó una teoría, que dejaría en evidencia quién se consagrará en la final de Gran Hermano, en una semana picante en el reality.

El influencer destacó que Delfina, la hija de Virginia Demo, se impuso como la favorita del público luego de la estadía de los familiares y amigos en el juego. La joven se llevó una casa y le dio el liderazgo a su mamá.

"La ganadora fue Delfina. ¿Será Virginia la ganadora de esta edición? Recordemos que, el año pasado, en esta etapa, la ganadora fue Valentina, la hermana de Marcos, que fue el ganador de su edición", comentó.

La Tía Sebi advirtió que la hija de la humorista logró superar a Facundo, que era el favorito para muchos: "Delfina le ganó a Facundo, que parecía que tenía muchísima banca porque Martín era el favorito del público en el redes".

Al finalizar, el influencer lamentó la salida de la amiga de Furia, en el inicio de la etapa de amigos y familiares en GH. "Una lástima que la amiga de Furia se haya ido por el teléfono. No pudimos ver la posición en la que está Furia en el voto positivo", cerró.