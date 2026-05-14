Adrián Pallares se quebró en Intrusos al revelar el duro momento que atraviesa: "Salvarle la vida"

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Mientras hablaba, la emoción comenzó a jugarle una mala pasada. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, intentó seguir adelante con su mensaje, aunque el dolor por la situación terminó imponiéndose frente a las cámaras.

"Y bueno, lo quería decir tranquilamente. Pero bueno...", agregó Pallares, dejando en evidencia el difícil momento emocional que atraviesa por la internación de su amigo.

Ya sobre el cierre de sus palabras, el conductor destacó especialmente el trabajo del personal médico y de todos los trabajadores de la salud que acompañan a su ser querido en este momento tan complejo. Conmovido, aprovechó el espacio para agradecer públicamente la dedicación y el esfuerzo que están realizando.

"Los hospitales, que siempre a veces tanto se denostan... Esta gente está laburando muchísimo para, puntualmente, salvarle la vida a uno de mis mejores amigos. Así que, gracias muchachos por todo lo que están haciendo ahí por Daniel", concluyó Adrián Pallares, en uno de los momentos más emotivos de la emisión.

Adrián Pallares - captura Intrusos

Por qué Adrián Pallares se enojó con Laura Ubfal tras sus dichos sobre Intrusos

A comienzos de marzo, sobre el cierre de una emisión de Intrusos (América TV), el clima en el estudio se volvió completamente tenso luego de un fuerte descargo de Adrián Pallares contra Laura Ubfal. El conductor reaccionó en vivo tras escuchar una serie de comentarios que la periodista había realizado en LAM (América TV) acerca de la actualidad del histórico programa de espectáculos.

Todo se originó cuando Laura Ubfal, durante su participación en el ciclo conducido por Ángel de Brito, recordó el paso de Flor de la V al frente de Intrusos y destacó el vínculo que la conductora tenía con el panel del programa, espacio del que ella también formó parte. Sin embargo, esas declaraciones no cayeron nada bien en Pallares, que decidió responder sin filtros y con evidente enojo.

Visiblemente molesto, el periodista lanzó un durísimo comentario al aire: "Ayer la escuchaba a Laura Ubfal, viuda de Intrusos Laura. Soltá Intrusos. Si era tan lindo las autoridades no nos hubieran llamado a nosotros".

Lejos de bajar el tono, Adrián Pallares continuó con su descargo y dejó en claro su fastidio por las constantes comparaciones con etapas anteriores del programa. "Nosotros tenemos buena onda, o por lo menos, personalmente, yo tengo buena onda con vos. No chicanees al pedo. A mí no me chicanees al pedo con eso", expresó en pleno vivo.

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Acto seguido, el conductor redobló la apuesta y apuntó nuevamente contra la panelista. "Ya está, dale con lo mismo. Subestimás todo el tiempo. Faltar el respeto. Ya está, terminala un poco. Si nosotros no decimos nada. Dejá de ser viuda de Intrusos", disparó, dejando en evidencia la incomodidad que le generaron las declaraciones previas.

Mientras el intercambio seguía sumando tensión, Rodrigo Lussich intervino con la intención de descomprimir el momento y resumió la situación con una breve frase: "Son etapas".

No obstante, Pallares volvió rápidamente sobre el tema y lanzó otra frase contundente dirigida a quienes destacaban el antiguo funcionamiento del ciclo. "Qué bueno que la pasaban bien. No se notaba el aire. Discúlpenme porque estuvieron durante un año matándose, así que cuéntenselo a otros", sostuvo.

Antes de cerrar el tema, el conductor remató con una fuerte sentencia que dejó abierta la polémica: "Tenemos la misma producción de antes que nos cuenta todo lo que pasaba".