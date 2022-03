El reencuentro de Luciana Salazar y Benjamín Vicuña, tras los rumores de romance

Tras esa versión, en La Academia, la rubia reconoció que existió el encuentro, pero negó romance alguno. "No lo conocía, sí lo vi en la fiesta", dijo Salazar en el certamen de Showmatch.

Este martes, se supo que Benjamín Vicuña y Luciana Salazar se volverán a ver cara a cara.

Según contó Paula Varela en Socio del espectáculo (El Trece), el actor y la modelo estarán en un programa en la televisión chilena.

"Benjamín Vicuña y Luciana Salazar van a estar grabando Divina comida para la cadena Chilevisión", reveló la panelista del ciclo de El Trece, que precisó que el reencuentro será a fines de abril.

Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de romance con Luciana Salazar

En septiembre, Ángel de Brito contó en LAM que se contactó con Benjamín Vicuña para preguntarle por los rumores de romance con Luciana Salazar.

“Le escribimos a Benjamín Vicuña: ‘Hola Benjamín, buenas noches, cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?’, le preguntan de nuestra producción”, detalló el conductor.

Ante la consulta, el actor fue tajante: "Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos".