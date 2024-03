El reproche y coqueteo de Alfa a Furia en Gran Hermano: "Me metiste los..."

“Te esperé...”, le dijo la tatuada. A lo que el hombre de la Zona Norte le contestó picante recordándole su affaire con Mauro Dalessio: “¿Me esperaste? No, no esperaste. Me metiste los cuernos, Furia”.

“Me esperaste las pelotas”, agregó enfático Alfa. Y Furia le contestó: “No, pará. Duermo con tu pañuelo todas las noches”.

"Las pelotas me esperaste. Tengo a todos los testigos acá de que me metiste los cuernos”, le marcó nuevamente Alfa a la tatuada.

Y después la marcó la cancha a Catalina Gorostidi: "Vos sos ocupa acá, el título de posesión es nuestro. Ahora estás unos días más", haciendo referencia al éxito de la edición donde participó él.

alfa furia 1.jpg

Furia apuntó contra un nuevo participante de Gran Hermano e hizo un explosivo pedido: "Ataquen"

Luego de que Rosina Beltrán fuera eliminada del juego, la participante Juliana Furia Scaglione volvió al ataque y apuntó contra otro compañero para que sea el siguiente en abandonar Gran Hermano, Telefe.

Cabe recordar que la semana pasada Furia le había pedido en un comienzo a su fandom que votara por Paloma Méndez, pero después insistió con que Rosina debía irse del reality. Y así fue.

En las últimas horas, la tatuada volvió a dirigirse a sus fans y les dijo: “Furiosos, los amo. No me rajen de acá, por favor. Tenemos un nuevo fulminado esta semana. Ataquen por ahí. Ya arranqué y es lunes, cariño”.

"Damcer", expresó la doble de riesgo en referencia al participante Damián Moya. Ahora habrá que esperar qué es lo que deciden sus seguidores.

¿Será el final de Damián dentro de la casa más famosa del país?