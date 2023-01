El sobrino de Romina de Gran Hermano 2022 contó la verdad sobre el patrimonio de la ex diputada

Luego, agregó: "Ella no recibía ayuda económica aparte de su trabajo. En sus tiempos libres realizaba trabajos de uñas en la casa que alquilaba, se había armado un pequeño espacio para poder trabajar cómodamente. Si tan millonaria es, no hubiera tenido la necesidad de realizar eso".

Cómo vivía Romina antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022

Además, el joven contó que días antes de que Romina entrara al programa lo llamó pidiéndole ayuda. "Ella cuando entró en la casa estaba muy frustrada y angustiada porque el primero de diciembre terminaba el contrato y debería dejar la casa. Tampoco contaba con el dinero para poder renovar el contrato, durante esos meses estuvo en la búsqueda de una casa que sea segura y que pueda costear económicamente".

"Semanas antes de ingresar me había llamado para que la pueda ayudar en la mudanza, que todavía no había conseguido una casa, pero que iba a dejar sus cosas en la casa de sus amigas hasta que pueda conseguir algo, por la oportunidad de haber estado en GH. Su pareja le alquiló una casa, pero ella no sabe por estar en GH".

"Romina no es millonaria y viene de orígenes muy humildes, como lo es toda la familia. Romina no sabe que su ex le alquiló una casa. La intención de Romina al entrar a la casa son de no depender económicamente de nadie y poder brindarle una linda vida a sus hijas", aclaró.

"Esa causa que está dando vueltas, no recae sobre Romina, los invito a que aprendan a leer redacciones jurídicas. Romina no está haciendo política como algunos personajes están diciendo. Esos personajes están realizando politiquería barata. Acá se la juzga a Romi por su juego y no por política", cerró, de manera contundente.