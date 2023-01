La opinión de Thiago de Gran Hermano 2022 sobre la popularidad que cobró su hermana: "Ella nació para..."

thiago medina.jpg

En una nota con PrimiciasYa, Thiago remarcó que tenía muchos ganas de reencontrarse con sus seres queridos. "Me gustó lo que viví adentro y lo disfruté, pero quería salir, estar con mi familia y mis amigos. Necesitaba verlos. Y estoy contento de estar afuera", explicó.

El joven mencionó que, si se da un nuevo repechaje, sabe perfectamente cuál será su posición. "Muchas me preguntaron si volvería a entrar y la verdad que prefiero estar afuera, con mis hermanos, conociendo gente nueva y viviendo el día a día", sostuvo.

camila deniz gran hermano.jpg

Thiago destacó el apoyo que le hicieron sus seres queridos en cada gala: "Me siento orgulloso. Sé que estuvieron bancándome y eso me pone contento".

El ex GH habló de la exposición de su hermana, Camila, que fue la encargada de defender su juego y bancarlo en todos los programas. "Por suerte, ella se pudo mostrar. Me puso feliz saber que ella habló en los medios. Me alegró enterarme que ganó seguidores. Ella nació para las redes. Yo entré al reality porque ella me anotó. Así que cumplí mi sueño y el suyo también", manifestó.

Al finalizar, se refirió a su próximo objetivo después de su paso por la casa. "Me gustaría estar detrás de cámaras con los chicos de la producción. También me gusta mucho el boxeo, pero antes quiere terminar el secundario, que me faltan dos años para recibirme", concluyó.

gran hermano 2022.jpg

Alfa se sacó con Marcos en Gran Hermano 2022: "Ya me tiene los hue... llenos"

Walter Alfa Santiago tiene pocas vueltas. Cada vez que algo le molesta en la casa de Gran Hermano 2022, el hombre Tigre lo dice y no tiene problemas en enfrentarse con quien sea.

En las últimas horas, en las redes sociales, se conoció un video, donde se lo escucha al más veterano del reality despotricando contra Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público.

En una charla con Camila, Alfa lanzó fuertes declaraciones sobre el salteño. "(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso. Alfa se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.