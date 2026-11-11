El sorpresivo gesto de Felipe Fort en medio de la misa del Papa León XIV que conmovió a los fieles

Las imágenes de Felipe entre la gran cantidad de gente que se acercó a recibir al Sumo Pontífice recorrió las redes sociales y motivó una gran cantidad de comentarios destacando su gesto.

"Felipe Fort no fue bautizado de chico, ya siendo mayor eligió la fe y se bautizó. Ayer fue a regalar chocolates de FelFort a la gente que estaba en la misa del Papa Leon XIV, tipazo", fue alguno de los mensajes de los usuarios en redes maravillados por su actitud.

Después, el hermano de Marta compartió una foto donde se lo veía ya relajado en su casa con su cara con cierto color después de estar varias horas bajo el sol por la celebración religiosa.

"Quemadito por el sol de hoy", escribió Felipe junto a la selfie y agregó la frase en inglés: "God is good" (Dios es bueno) junto a la canción Un misil en mi placard de Soda Stereo.

Quién es la modelo rusa que conquistó el corazón de Felipe Fort

Felipe Fort decidió hacer pública su relación con Mary Di, una joven modelo rusa, y reveló detalles de su escapada romántica de la que ni su hermana Marta estaba al tanto.

Luego de varias semanas de especulaciones, el joven de 22 años presentó oficialmente a su pareja a través de sus redes sociales y dejó en evidencia que la relación avanza con firmeza.

La noticia generó repercusión entre sus casi 900 mil seguidores de Instagram, ya que no es habitual que exponga detalles de su intimidad. Su hermana incluso reaccionó con humor a la noticia y escribió sorprendida: “Me enteré igual que ustedes”.