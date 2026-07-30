Felipe Fort blanqueó su nuevo romance con una modelo rusa: quién es la joven que conquistó su corazón

Entre las imágenes también se destacaron aquellas en las que ambos disfrutaron de la playa. Aunque posaron por separado, las postales mostraron el mismo escenario: una piedra frente al mar, con embarcaciones de fondo y un paisaje que acompañó la escapada que realizaron juntos.

El posteo rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumuló cerca de 100 mil “Me Gusta”, además de una gran cantidad de comentarios. Uno de los mensajes que más sorprendió fue el de su hermana Marta Fort, quien reaccionó con humor a la noticia y escribió: “Me enteré igual que ustedes”. Con esa frase, dejó entrever que el joven no le habría anticipado que estaba en pareja.

Lo cierto es que la mujer que acompaña a Felipe Fort en esta nueva etapa es Mary Di, una modelo de origen ruso que actualmente vive en España. En Instagram utiliza el nombre de usuario Mereneis y, aunque cuenta con más de cuatro mil seguidores, mantiene un perfil sumamente discreto, con poca información personal más allá de su residencia y un correo de contacto.

Su cuenta está enfocada principalmente en su trabajo como modelo. Allí reúne 41 publicaciones relacionadas con producciones fotográficas, desfiles y diferentes eventos realizados en ciudades como Madrid, Marbella, Málaga, Milán y París.

Además, en varias de sus publicaciones aparecen mensajes románticos de Felipe Fort, quien le dejó comentarios como “amorcito” y “hermosa”. Por su parte, Mary Di también compartió en sus historias un video publicado por su novio, donde se los puede ver juntos en la playa, abrazados, con muestras de cariño y besos, confirmando así la cercanía entre ambos.

Cuál fue la picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

Marta Fort continúa afianzando su presencia en los medios y su participación en la cobertura del Mundial 2026 para Blender generó una gran respuesta entre sus seguidores. Desde Estados Unidos, la joven no sólo mostró detalles de su experiencia en los estadios donde disputó sus partidos la Selección Argentina, sino que también compartió momentos junto a los fanáticos que viajaron para acompañar al equipo comandado por Lionel Scaloni.

Además de su trabajo como influencer, Marta Fort aprovechó su estadía en Miami para relajarse y disfrutar del paisaje. En la previa del esperado encuentro ante Inglaterra por las semifinales del torneo, Martita sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes en bikini desde la playa.

“Parada por Mia y seguimos”, escribió la hija de Ricardo Fort junto a las postales donde se la pudo ver disfrutando del sol, la arena y el mar de la ciudad estadounidense.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de sus seguidores, entre elogios y reacciones por su figura. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su hermano Felipe Fort, quien decidió aparecer públicamente para dejarle una particular advertencia a quienes comentaban las fotos.

“Ojito con mi hermana que los estoy leyendo”, lanzó el joven en medio de la catarata de mensajes que recibió la publicación, dejando en claro su postura protectora hacia Marta Fort.

Entre los comentarios que acompañaron las imágenes se destacaron frases como “cuánta belleza”, “bomba” y “divina”, mientras sus seguidores celebraron las postales de la joven, quien suele compartir parte de su rutina vinculada al entrenamiento físico.