La desgarradora confesión que Nico Vázquez le habría hecho a Gimena Accardi antes de separarse

“¿A vos qué te dijeron de Dai Fernández?”, le preguntó entonces Latorre a Capristo, a lo que la panelista fue clara. “A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección”, disparó la ex Gran Hermano.

Y sumó que “en ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían”, así como también se encargó de remarcar que “toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Ximena y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”.

“Le dijo que se enamoró de otra persona”, sentenció para inmediatamente reiterar: “Que se habría enamorado de otra persona, porque yo les creo a los dos [...] Yo les creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”, concluyó firme.

Nicolás Vázquez habló por primera vez de su separación de Gimena Accardi: “El amor no alcanza”

El martes por la noche, Nicolás Vázquez rompió el silencio y confirmó su inesperada separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de pareja. En una charla telefónica con Ángel de Brito en LAM (América TV), el actor dio detalles del difícil momento que atraviesan y aclaró que la decisión fue tomada “con amor y mucha comunicación”.

“Sí, fue una decisión juntos, como todo lo que hicimos en estos 18 años. Nos han pasado cosas muy difíciles, ustedes lo saben, y siempre salimos adelante con ayuda, con terapia y con mucho amor”, comenzó diciendo Vázquez.

El actor del musical Rocky fue sincero al reconocer que, a pesar del cariño que sigue existiendo, sintieron que era hora de tomar caminos diferentes: “A veces no alcanza con el amor. Hoy me lleva puesto todo lo que estoy viviendo y a ella también. Llega un momento en el que ya no hay que charlar tanto, sino tomar rumbos distintos y ver qué pasa”.

Además, confirmó que intentaron terapia de pareja y que la separación fue muy conversada: “Sí, intentamos también eso. Nos elegimos durante 18 años, pero nos dimos cuenta de que era lo mejor”.

Consultado sobre el presente, Vázquez contó que el primero en saber fue su círculo íntimo, incluida su hermana. Y remarcó con honestidad: “Ahora me toca concentrarme en mí y dejar de hacerme el boludo con muchas cosas que tengo que sanar”.

Sobre la convivencia, aclaró que el proceso es reciente y que aún no están completamente separados físicamente: “Te digo ni. Ella está de gira, y eso inevitablemente te aleja”.

Finalmente, el conductor de LAM le preguntó por los rumores de un tercero en discordia, a lo que Nicolás fue categórico: “No, estamos muy lejos de eso”.