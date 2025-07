Zulemita Menem reveló el episodio que marcó su eterna pelea con Máximo Menem

Y contó cuál fue el episodio que quebró por completo el vínculo entre los dos: “Les recuerdo que Máximo tiene la edad de mi hijo. Una vez vino a casa, a Echeverría, y cosa de niños, puso a grabar la conversación con mi papá, a grabar a escondidas”.

“Cuando yo lo vi, le pedí que por favor borre la conversación, que no estaba bien”, agregó la hija del ex presidente. Y remarcó: “Fue una cosa así, en un ambiente de familia y privado, que tampoco se le iba a permitir a él ni a un hijo mío. Porque es algo que no está bueno, lo mismo que yo entre a la casa de cualquiera de ustedes, tengo un celular escondido y grabe una conversación”.

Zulemita comentó que en ese momento le marcó a Máximo, que era muy chico, que no estaba bien grabar conversaciones de otras personas: “Simplemente para enseñarle un poco, no había nada grave en la conversación, simplemente enseñarle educación a una criatura que tenía la edad de mi hijo, nada más”, finalizó.

Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco, contó qué recibió de herencia de su papá Carlos Menem

Máximo Menem, hijo del ex presidente Carlos Menem y Cecilia Bolocco, contó cuál es la herencia que recibió de su padre: tres relojes de colección.

El joven contó que los guarda con mucho afecto y fue muy duro al cuestionar a la familia de su padre por la batalla por la dura batalla por la herencia.

“Es lo único que tengo de él. Son diferentes los tres, son como reliquias argentinas. Uno es como una moneda Argentina, muy lindo, ese es mi favorito”, señaló el joven de 21 años.

Y en cuanto la interna familiar por la herencia de Carlos Menem, quien falleció el 14 de febrero de 2021, Máximo explicó contundente: “Siempre ha sido así desde que se murió mi papá y no me gusta porque termina manchando su nombre. A mí no me interesa la verdad, tengo un legado que le dejó a mi mamá que ya me lo dio y con eso basta y sobra".

"Yo estoy feliz porque él ya está descansando tranquilo y me da mucha pena que se hable de la herencia de él y no de todo lo que hizo. La he pasado tan mal con ellos, me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño. Me duele pero así es la realidad", concluyó Máximo.