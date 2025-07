Mauro Icardi vuelve a jugar tras 8 meses: el anuncio oficial del Galatasaray y las imágenes

“Mauro Icardi - Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri” -que significa Instalaciones de Kemerburgaz Metin Oktay-, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram del Galatasaray, al que acompañaron con un breve video del delantero argentino trotando, haciendo ejercicios físicos y sonriendo junto a sus compañeros.

Así las cosas, esta publicación por parte del club turco es interpretado por muchos fanáticos como una clara muestra de respaldo de la institución hacia Icardi, a pesar de haberse demorado unos días de acuerdo a lo pautado en regresar a aquel país por la traba que Benjamín Vicuña le puso a su actual pareja, Eugenia China Suárez, para que pudiera llevar con ella a Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo en común con el chileno.

IG - vuelta de Mauro Icardi al Galatasaray

El video que revela la actitud de la China Suárez y Mauro Icardi al llegar en Turquía

Eugenia La China Suárez y Mauro Icardi partieron el lunes por la noche rumbo a Turquía desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, rodeados de un fuerte operativo periodístico y en medio de la polémica con Benjamín Vicuña, padre de los hijos que la actriz tuvo con el actor chileno.

La salida de la pareja del país se dio apenas horas después del explosivo descargo que la China compartió en Instagram, donde apuntó sin filtros contra Vicuña por haberle revocado el permiso para viajar con sus hijos, Magnolia y Amancio, al exterior. "El papá del año", escribió con ironía en un mensaje cargado de reproches personales y familiares.

En medio del revuelo, el periodista Oliver Quiroz de A la tarde (América TV) logró hablar con Suárez en Ezeiza minutos antes de embarcar. La actriz confirmó que el viaje no es definitivo y explicó por qué decidió hacer público su enojo. “Hablé porque a veces las cosas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen”, aclaró.

Embed

Además, se refirió al permiso revocado por su ex: “Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos. No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo. Me siento aliviada. Era algo súper necesario”.

Por su parte, en LAM (América TV), mostraron las primeras imágenes de la China Suárez e Icardi ya en territorio turco. Ambos se mostraron sonrientes y relajados al llegar al aeropuerto, e incluso el futbolista saludó a fanáticos y firmó autógrafos, dejando atrás —al menos por unas horas— el escándalo mediático.

La actriz dejó en claro que no está abandonando a sus hijos como algunos rumores dejaron entrever, y que su prioridad continúa siendo su familia, aunque su presente amoroso esté ahora del otro lado del mundo.