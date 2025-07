Jorge Rial fulminó a Benjamín Vicuña por la polémica con la China Suárez con una frase letal

“Yo no sé si es verdad o no es verdad”, agregó Jorge Rial sobre la feroz interna entre los actores y los duros detalles íntimos expuestos por la actriz en su durísimo posteo en Instagram con graves acusaciones contra su ex y padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Y luego aprovechó para castigar al actor por el escándalo en que está involucrado y del que hablan todos: “También tenés al chileno que siempre fue un soberbio, que siempre veía todo desde arriba, y ahora ahí está, metido en el barro”, señaló contundente.

“Es antichisme, en teoría”, le sumó el cronista Santiago Riva Roy. Y ahí Rial añadió punzante: “A mí esa cosa de ‘soy antichime’… pero cuando tiene que hablar, habla eh. Y si tiene que usar a LAM para mandarle un mensaje a la China lo va a hacer, olvídate. Está todo bien, todos reniegan del chimento”.

El polémico video retro donde Vicuña critica a La China Suárez durante el embarazo

La cuenta de X de El Ejército de LAM del programa LAM (América Tv) compartió un fragmento de un programa de la televisión chileno en el que la China Suárez habla sobre los cambios en su cuerpo durante el embarazo y su entonces pareja Benjamín Vicuña hacía un llamativo gesto y comentario.

"Subí de golpe. Este embarazo lo empecé más flaca y si bien no le doy mucha pelota al cuerpo y al peso, mi ginecólogo obstetra es muy pesado con eso, porque siempre me dice que después del nacimiento se lo voy a agradecer, si él me cuida con el peso", comienza relatando la actriz en el video sobre sus cambios físicos por el embarazo.

"Y siempre que voy ahí su balanza, además, es antigua y suma tres kilos", añadió la actriz. En ese momento, la conductora del ciclo interviene: "Toda la razón te encuentro, siempre la balanza del doctor suman dos o tres kilos por lo menos".

"Quieren que una se deprima", comenta la China, y recuerda una situación particular: "Y le dije a Benjamín en la sala de espera 'Benja, te aviso que esta balanza sube tres kilos'. Y él me dijo 'Daaale, mi amor, no te excuses conmigo'. Y sale una chica quejándose y dice 'mi amor, esta balanza aumenta'. Así que estoy justificada".

Luego, Benjamín Vicuña hace un gesto con la mano y dice: "¿Y cómo estaba la señorita? Así". A lo que la China Suárez responde rápidamente: "No, estaba espléndida".