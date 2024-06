El tenso momento entre Marina Calabró y Rolando Barbano en pleno aire: "Con eso no se jode"

En tanto, este miércoles con la revista Gente en mano Calabró repasó la entrevista que la publicación le hizo a Laurita Fernández, donde la bailarina se refrió a las propuestas de casamiento que le hizo su novio, el productor Claudio 'Peluca' Brusca, según repasaron en A la tarde (América TV).

Cruce Marina Calabró y Rolando Barbano en Radio Mitre - captura A la tarde.jpg

“Le preguntan ‘¿Es verdad que te pidió casamiento?’ y ella dice ‘¿Ustedes qué creen?’”, consultó picante Marina. Y Barbano, que estaba a su lado, le contestó tajante: “Que no”. Fue allí que, sorprendida, Calabró lo señaló con el dedo en señal de acierto.

“Si lo decís en chiste, es en serio”, intervino entonces Jésica Bossi, algo con lo que coincidió Marina. Pero Barbano arremetió picante: “Hay cosas con las que no se jode, chicos”. “Ir preso no es tema menor”, agregó acto seguido como deslizando un metamensaje, y volvió a aclarar: “Ir a casarse no es un tema menor”.

Así las cosas, tras pasar al aire el incómodo momento entre Calabró y Barbano, desde el programa de Karina Mazzocco Cora Debarbieri analizó contundente: “Él compara el matrimonio con estar preso, básicamente”; mientras que Damián Rojo acotó filoso: “Quiero ver a la ex si sube (foto con) una tacita a las redes ahora”.

Embed

El ninguneo de Rolando Barbano luego de que Marina Calabró le dedicara el premio Martín Fierro de Radio

La periodista Marina Calabró ganó el domingo pasado el Premio Martín Fierro de Radio 2024 por su labor como Columnista de Espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y, cuando subió al escenario, le dedicó el galardón a su ¿pareja? Rolando Barbano. Sin embargo, el comunicador no hizo lo mismo.

marina calabro rolando barbano.jpg

"Les juro que estaba convencida de que perdía. (Marcela) Tauro, lo quiero compartir antes que con nadie con vos porque sos enorme. Además de ser un ejemplo para todas nosotras, icónica, sos la mejor compañera que una puede tener, y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Así que es para vos, para la talentosa de Pia Shaw, que chequea, chequea y chequea; para Tamara Pettinato. Tamara, no les des bola a nadie. Te recontra merecés esta terna, como te mereciste ganarlo aquella vez. Y me encanta tu laburo, te lo digo siempre", comenzó diciendo sorprendida y emocionada por su triunfo.

"Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa, Negrita Verón, Andrea Rodríguez... a Rolando", agregó riéndose.

Embed

Y continuó: "En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo en el Día del Padre. Chicas, perdón, fue competencia desleal, porque este fue el Cala desde arriba. A mi vieja, antes que Ángel de Brito me escriba 'te olvidaste de Coca', a Coca, te amo, Coquita. E Iliana que está pendiente de esto. Te quiero, hermana. A veces te quisiera matar, pero en general te quiero. A Mía, quien es la que más sufre mis cuatro laburos y que está incondicionalmente para contenerme y sostenerme, aunque la madre soy yo".

Y por último, expresó romántica: "Gracias APTRA. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor...sí, a vos, Rolando".

Sin embargo, unas ternas más tarde, cuando Barbano ganó su premio en la categoría Columnista Policial, el periodista la ninguneó y decidió no dedicarle el galardón ni mencionarla en su discurso. ¡Tremendo!